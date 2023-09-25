В Цхинвали прокомментировали выступление Гарибашвили в ООН

В МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировали выступление премьера Грузии Ираклия Гарибашвили на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Политик, в частности, заявил, что Россия «по-прежнему оккупирует 20 процентов территории» Грузии. Он обратился к «абхазским и осетинским братьям и сестрам»: «противник нашего единства – наш общий враг».

«С сожалением приходиться констатировать, что грузинские власти никак не могут избавиться от своих «фантомных болей» и принять геополитические реалии, сложившиеся в регионе после августа 2008 года. Осетинский народ, не единожды испытавший «миролюбивое» отношение Грузии, прекрасно понимает истинный смысл и цену подобным словам. Вновь подтверждаем неизменность курса Южной Осетии на укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией, являющейся гарантом мира и безопасности», – заявили в югоосетинском МИДе.

У Гарибашвили «или проблемы с восприятием действительности, или он живет в своем выдуманном мире», – заявил бывший югоосетинский лидер Эдуард Кокойты, комментируя выступление грузинского премьера.

«До Гарибашвили никак не может дойти, что у осетин, абхазов и русских своя большая семья, где руководствуются традиционными ценностями, где уважают и любят друг друга», – написал Кокойты в телеграм-канале.