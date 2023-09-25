В Цхинвали заявили, что ограничения РФ на экспорт топлива «не распространяются» на регион

В Цхинвали заявили, что ограничения, введенные РФ на экспорт нефтепродуктов, не будут распространяться на Южную Осетию. В этом жителей заверил глава Минэкономики самопровозглашенной республики Дзамболат Тадтаев.

Представитель Цхинвали так же, как и представители Сухуми, ссылается на оговорку в пункте «в» постановления правительства РФ «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации», пишет SOVA.

В этом пункте говорится, что запрет на экспорт нефтепродуктов не будет распространяться на те случаи, где действуют «межправительственные соглашения».

Тадтаев считает, что 23 сентября в указанное постановление были внесены поправки, которые все восприняли неверно. По его версии, подпункт «в» изложили в другой редакции, а подпункт «к» и вовсе исключили, а в СМИ это восприняли так, будто ограничения коснулись Цхинвали и Сухуми также.

«Если хорошо вчитаться, то в подпункте «в» пункта 2 можно увидеть, что ограничения не распространяются на товары, вывозимые из РФ в рамках международных межправительственных соглашений (в том числе в государства-члены ЕАЭС) в пределах, предусмотренных индикативными балансами и протоколами, утверждаемыми в порядке, предусмотренном такими соглашениями», – заявил Тадтаев.

Глава югоосетинского Минэкономики пояснил, что между Москвой и Цхинвали в 2012 году было подписано «соглашение» о режиме торговли товарами, в соответствии с которым Цхинвали и Москва ежегодно подписывают протоколы, в рамках которых российские нефтепродукты, вывозимые для внутреннего потребления в Южной Осетии, освобождаются от вывозной таможенной пошлины.

Россия опубликовала 21 сентября документ «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации», где было заявлено, что топливо будет поставляться в порядке исключения в случае с Сухуми и Цхинвали.

В документе написано, что временный запрет не распространяется: «к) на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия».

Но далее в Москве передумали и по неизвестной причине 23 сентября правительство России обновило список исключений, относящийся к «временному» запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны. В результате был «признан недействительным» пункт «к» документа, где и говорилось о том, что решение не коснется оккупированных территорий Грузии.

На фоне оптимизма со стороны Сухуми и Цхинвали в Москве дополнительных пояснений в отношении самопровозглашенных республик пока не озвучили.