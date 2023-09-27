Крупные российские аэропортовые холдинги – «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и «Новапорт», а также московские «Шереметьево» и «Внуково» отказались участвовать в реконструкции сухумского аэропорта. Об этом сообщили «Ведомостям» их представители и близкие к ним источники.

В пресс-службах аэропортов «Домодедово» и «Внуково» не ответили на запросы. Но отказ «Внуково» от участия подтверждает близкий к аэропорту высокопоставленный источник. Собеседники «Ведомостей» в аэропортовых холдингах поясняют, что пока нет понимания возможного пассажиропотока в Абхазию.

«Не ясно, какие авиакомпании решатся летать в непризнанную республику (Абхазию кроме РФ признает лишь несколько государств), добавляет один из собеседников. Другой указывает на сложности с доставкой стройматериалов для этого проекта, поскольку в Абхазии они не производятся», – говорится в статье.

Летом Москва и Сухуми подписали соглашение, согласно которому инвестиционный проект будет осуществлен «российским юридическим лицом». Документ уже ратифицирован абхазским парламентом.

Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок для отбора потенциальных инвесторов на строительство аэропорта. Прием заявок завершился 15 сентября, исполнителя должны выбрать до 1 ноября. С ним будет заключено соглашение о государственно-частном партнерстве сроком на 49 лет. В соответствии с договором аэропорт должен открыться для регулярных рейсов не позже 31 марта 2025 года, передают СМИ.

В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.

По информации депутата абхазского парламента Алхаса Барцица, в реконструкции сухумского аэропорта заинтересованы два инвестора.

Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.