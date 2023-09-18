Абхазские власти назвали новый срок открытия сухумского аэропорта

Открытие сухумского аэропорта ожидается в 2025 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр туризма самопровозглашенной республики Абхазия Теймураз Хишба, выступая на туристическом форуме в Казахстане.

«В 2025 году планируется открытие международного аэропорта Сухум имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Я уверен, что это увеличит возможности для наших гостей, география туристов будет расширена. Могу сказать с уверенностью, что туризм сегодня развивается динамично», – сказал Хишба.

Он выразил надежду на сотрудничество со всеми странами, «которые уважают ценности Абхазии».

«Мы достаточно тесно на данный момент общаемся с Республикой Беларусь, у нас беспошлинная торговля, безвизовый режим. Мы также надеемся на сотрудничество с Казахстаном и другими странами», – сказал он.

Ранее абхазский президент Аслан Бжания обещал восстановить сухумский аэропорт в 2024 году.

Летом Москва и Сухуми подписали соглашение, согласно которому инвестиционный проект будет осуществлен «российским юридическим лицом». Документ уже ратифицирован абхазским парламентом. Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок для отбора потенциальных инвесторов на строительство аэропорта. Прием заявок завершился 15 сентября.

В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.

По информации депутата абхазского парламента Алхаса Барцица, в реконструкции сухумского аэропорта заинтересованы два инвестора.

Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно осудила планы передать сухумский аэропорт российскому инвестору. В Госдепе США заявили, что Сухумский аэропорт – часть воздушного пространства Грузии.