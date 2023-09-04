В России объявлен прием заявок от инвесторов на запуск сухумского аэропорта

Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок для отбора потенциальных инвесторов на строительство сухумского аэропорта.

Ранее власти РФ и самопровозглашенной республики Абхазия подписали соглашение, согласно которому инвестиционный проект будет осуществлен «российским юридическим лицом». Документ уже ратифицирован абхазским парламентом.

Прием заявок завершится 15 сентября. Решение о выборе инвестора примет совместная российско-абхазская комиссия.

В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.

По информации депутата абхазского парламента Алхаса Барцица, в реконструкции сухумского аэропорта заинтересованы два инвестора.

Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно осудила планы передать сухумский аэропорт российскому инвестору. В Госдепе США заявили, что Сухумский аэропорт – часть воздушного пространства Грузии.