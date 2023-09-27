Гарибашвили выступил на мероприятии, посвященном 15-летию МНЕС

1 октября исполняется 15 лет с момента развертывания в Грузии Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС). На мероприятии, посвященном годовщине работы МНЕС в стране, выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мы осознаем путь, который вместе прошли для обеспечения мира и стабильности в регионе. В 2008 году, 15 сентября, ЕС предпринял решительный шаг, учредив мониторинговую миссию ЕС в Грузии, целью которой было наблюдение за выполнением соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС и содействие миру и безопасности в Грузии. С того дня миссия играет ключевую роль в нашем стремлении к стабильности и примирению. Мы, грузины, очень уважаем приверженность миссии идее ежедневного мониторинга в режиме 24/7 и неустанные усилия по укреплению доверия среди местного населения. Наряду с другими ценными инструментами ЕС, используемыми для мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, присутствие МНЕС в Грузии подтверждает важную поддержку Евросоюза Грузии, что очень ценно. МНЕС является символом тесного сотрудничества и решительной поддержки наших европейских друзей», — цитирует Ираклия Гарибашвили SOVA.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что именно усилиями мониторинговой миссии удалось предотвратить эскалацию конфликта в Грузии.

«Мир имеет огромное значение для Грузии, и мы осознаем высокую цену конфликта… Мы стремимся улучшить качество жизни всех граждан Грузии, в том числе на оккупированных территориях. Российское вторжение в 2008 году имело серьезные последствия для нашего народа. Нестабильная ситуация из−за российской агрессии и войны на Украине напоминает нам о необходимости мира и урегулирования конфликтов в Восточной Европе, включая российско-грузинский конфликт. Участие МНЕС в этом процессе имеет первостепенное значение, и мы надеемся, что рано или поздно мы сможем достичь этой цели», – подчеркнул премьер.

В 2008 году более 200 гражданских наблюдателей были направлены государствами-членами ЕС в Грузию для внесения вклада в стабилизацию ситуации в регионе. С того времени Миссия осуществляет круглосуточное патрулирование, уделяя особенное внимание районам, прилегающим к де-факто границам Абхазии и Южной Осетии.