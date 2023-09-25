В Грузии сообщили о новых авиарейсах из России

В Агентстве гражданской авиации Грузии подтвердили информацию о новых рейсах российской авиакомпании «Азимут».

В заявлении ведомства указано, что с 14 по 28 октября российский авиаперевозчик будет выполнять многоразовые чартерные рейсы по маршруту Минводы-Тбилиси-Минводы (одна частота в неделю), с 11 по 28 октября по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи (две частоты в неделю), с 9 по 26 октября по маршруту Москва-Батуми-Москва (две частоты в неделю).

Кроме того, в течение зимнего навигационного сезона (с 29 октября) будут запущены рейсы авиакомпании Red Wings из Жуковского (Московская область) в Тбилиси (пять частот в неделю).

«Азимут», указано в заявлении, продолжит выполнять рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва, а Red Wings – по маршруту Москва-Кутаиси-Москва.

«Рейсы между Грузией и Российской Федерацией выполняются и будут выполняться в будущем только авиакомпаниями, не внесенными в черный список ЕС. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, техническая поддержка которых прекращена авиапроизводителями», – сказано в заявлении.