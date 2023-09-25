В Грузии сообщили о новых авиарейсах из России

В Агентстве гражданской авиации Грузии подтвердили информацию о новых рейсах российской авиакомпании «Азимут».
В заявлении ведомства указано, что с 14 по 28 октября российский авиаперевозчик будет выполнять многоразовые чартерные рейсы по маршруту Минводы-Тбилиси-Минводы (одна частота в неделю), с 11 по 28 октября по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи (две частоты в неделю), с 9 по 26 октября по маршруту Москва-Батуми-Москва (две частоты в неделю).
Кроме того, в течение зимнего навигационного сезона (с 29 октября) будут запущены рейсы авиакомпании Red Wings из Жуковского (Московская область) в Тбилиси (пять частот в неделю).
«Азимут», указано в заявлении, продолжит выполнять рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва, а Red Wings – по маршруту Москва-Кутаиси-Москва.
«Рейсы между Грузией и Российской Федерацией выполняются и будут выполняться в будущем только авиакомпаниями, не внесенными в черный список ЕС. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, техническая поддержка которых прекращена авиапроизводителями», – сказано в заявлении.
- 22 сентября Агентство гражданской авиации опровергло информацию о полетах в Грузию авиакомпании «Россия», которая внесена в черный список ЕС.
- В начале июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало т.н. допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Большая часть допусков выдана авиакомпании Red Wings. В Росавиации заявили, что воспользоваться правом на перевозку авиакомпании могут только после выполнения ряда дополнительных условий.
- Грузию за возобновление авиасообщения с Россией критикуют в Киеве, Вашингтоне и странах ЕС. В Госдепе заявили, что США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, которые обслуживают российские компании.
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