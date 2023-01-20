Гость недели, Давид Санакоев, депутат парламента Южной Осетии, экс-министр иностранных дел рассказал о своих впечатлениях от ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова, – особенно от той ее части, которая посвящена ситуации в Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

– 18 января глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную подведению итогов 2022 года для российской дипломатии. Не обошел Лавров и ситуацию в вашем регионе. В частности, он выступил за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Как он сказал, там есть механизмы диалога, в которых Россия тоже участвует. Эксперты, с которыми я обсуждал эту часть пресс-конференции, отметили уверенность Сергея Лаврова в стабильности региона. Во всяком случае, в его словах не прозвучало какой-то обеспокоенности по поводу возможных эскалаций напряженности. Вы согласны с этой оценкой?

– В первую очередь, конечно, это был сигнал для Тбилиси, реверанс нынешнему руководству за то, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям и отказала в военной помощи Украине. Лавров даже говорил о возможном возобновлении авиасообщения. Во вторую очередь это все-таки сигнал Еревану, во всяком случае, тем политическим фракциям, которые пытаются пересматривать отношения с Россией. И, конечно, это важный сигнал для Южной Осетии о том, что открытие второго фронта не предвидится. Мы знаем, что такие призывы к Грузии звучали. Вопрос в том, обнадеживает ли это нас на долгосрочную перспективу?

Мы видим, что сегодня в Грузии происходит наращивание военного потенциала. Все указывает на то, что они готовятся не к обороне, но к наступательным действиям. Вопрос, против кого? Поэтому расслабляться мы не должны

Мы понимаем, что Лавров говорил о нынешней администрации в Тбилиси, но ситуация в Грузии нестабильна, как погода в горах, – сегодня одна администрация, завтра к власти может прийти другая. В Грузии внушительная часть общества и политических элит мечтают о реванше и рассматривают нынешнюю ситуацию как окно возможностей покончить, так сказать, с югоосетинским и абхазским вопросами. Вот об этом мы забывать не будем. Мы видим, что сегодня в Грузии происходит наращивание военного потенциала, ей оказывают помощь в виде поставок наступательных вооружений, специалистами для обучения грузинских военных. Все указывает на то, что они готовятся не к обороне, но к наступательным действиям. Вопрос, против кого? Поэтому расслабляться мы не должны. Надеяться нужно на лучшее, но, как всегда, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

– Сергей Лавров выступил в поддержку экономического сотрудничества Грузии с Южной Осетией и Абхазией, в частности, указал, что «грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления совместной экономической деятельности», который, по его словам, может способствовать укреплению доверия. Ваше мнение по поводу возможного экономического сотрудничества.

– В чем смысл этого тезиса Лаврова? В том, что сотрудничество в экономической или гуманитарной сфере – это хорошая альтернатива эскалации напряженности. Это вовлечение людей по обе стороны в совместную взаимовыгодную деятельность как один из способов миротворчества, преодоления образа врага, и Россия готова способствовать таким отношениям.

Если речь идет о полноценных экономических связях, то сразу возникает множество вопросов явно неэкономического свойства. Готовы ли мы к ним? Я сейчас говорю не только о Южной Осетии, но и Грузии

Надо сказать, что экономические связи на уровне серой челночной коммерции существовали всегда. В Грузию везут мед, российский шоколад, оттуда фирменную одежду и лекарства. Это небольшие товарные потоки, но не открытый официальный трафик. Если же речь идет о полноценных экономических связях, то сразу возникает множество вопросов явно неэкономического свойства. Это и безопасность, если мы говорим об открытии границ, и законодательное регулирование трансграничных пересечений товаров, и множество других вопросов. Готовы ли мы к ним? Я сейчас говорю не только о Южной Осетии, но и Грузии.

Вопрос именно в этом. Я не думаю, что Грузия сегодня готова регулировать экономические отношения с Южной Осетией. Мы много раз предлагали провести совместную демаркацию и делимитацию границы, но эти предложения сразу отметались, я думаю, если речь зайдет о межгосударственных экономических отношениях, произойдет то же самое. Поэтому вопросов множество, и надо думать наперед, как они отразятся на ситуации между нами, как соседями, так и в регионе в целом.

– Наверное, слова Лаврова актуализируют и дискуссию вокруг транспортного транзита через Транскам. Разговоры об этом идут давно, я знаю, что в пользу транзита высказываются в Южной Осетии многие, они с ностальгией вспоминают времена Эргнетского рынка, говорят, что транзит сулит Южной Осетии экономический подъем, развитие бизнеса, дополнительные поступления в казну и так далее. Что вы об этом думаете?

Непонятно, в каком положении мы оказались после того, как грузинские силовики выставили посты в районе селений Цнелис и Синагур. Подобные истории не настраивают нас на констурктив, скорее наоборот, они создают ощущение надвигающейся опасности

– Речь о транзите идет давно, мы знаем, что есть определенные соглашения, есть диалог между Российской Федерацией и Грузией по этому поводу, но хотелось бы точно так же прояснить, как Южная Осетия будет участвовать в этом транзите? Например, кто будет отвечать за безопасность грузов, транспорта и иностранных граждан, пересекающих нашу страну, если мы не будем, как партнеры, вовлечены в этот процесс? Решения в таких делах должны быть прозрачными, ясными, понятными для всех участников. Между тем с Грузией у нас нет никаких договорных отношений, а с Россией мы этот вопрос пока не затрагивали. И все это на фоне обвинений России в оккупации Южной Осетии со стороны Грузии и Запада. Тем более непонятно, в каком положении мы оказались после того, как грузинские силовики вошли на нашу территорию и выставили посты в районе селений Цнелис и Синагур. Мы пытаемся договориться, чтобы их убрали, но грузинская сторона не идет нам навстречу. Подобные истории не настраивают нас на констурктив, скорее наоборот, они создают ощущение надвигающейся опасности.

– Наконец, третий пункт выступления Сергея Лавров, касающийся Южной Осетии. Глава внешнеполитического ведомства выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины». В бытность министром иностранных дел вы принимали участие в Женевских дискуссиях. Как вы оцениваете нынешнее состояние переговорного процесса?

Нас как бы запихнули с ними в один кейс, пытаются вывести на острие противостояния России и Запада. Зачем это нужно?

– Для нас крайне неприятным и непонятным было решение ЕС не признавать российские паспорта, выданные в Цхинвале и Сухуме наряду с теми, что были выданы в Симферополе, Херсоне или Донецке. То есть нас как бы запихнули с ними в один кейс, пытаются вывести на острие противостояния России и Запада. Зачем это нужно? Насколько это оправдано? Там активная фаза конфликта, а у нас вот уже пятнадцать лет как реализуется план Медведева-Саркози. Здесь работает формат Женевских дискуссий, разработан механизм по предотвращению и реагированию на инциденты, т.н. Эргнетские встречи. В рамках этого механизма мы регулярно встречаемся на границе и вполне успешно решаем гуманитарные проблемы, возникающие на сопредельных территориях. В этом смысле мне непонятна реакция Запада, их стремление привести нас и украинскую ситуацию к общему знаменателю.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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