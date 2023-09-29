Президент Грузии провела встречу с оппозиционерами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с представителями оппозиции. Как заявила после встречи одна из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили, перед Грузией стоят серьезные вызовы и, соответственно, все эти вызовы и угрозы они обсудили с президентом.

«Мы говорили о тяжелейшей ситуации в стране. Произошло нечто тяжелейшее, под санкции за шпионаж попал бывший представитель властей. Наши власти решили саботировать не только европейское будущее нашей страны, но и режим западных санкций и тем самым поставили под угрозу каждого гражданина Грузии, который пользуется банковской системой и является гражданином этой страны. Страна стоит перед серьезными вызовами, соответственно, понятно, что все эти вызовы и угрозы мы обсуждали с президентом», — заявила Самадашвили.

По словам депутата от партии «За Грузию» Анны Бучукури, встреча состоялась по инициативе Саломе Зурабишвили, но в детали оппозиционер не вдавалась, передает SOVA.

«Каждый раз, когда президент посчитает необходимым встретиться с нашей командой, мы, естественно, придем к ней, поскольку наша команда уважает институт президента. Обсуждалось много вопросов, но главным вопросом по-прежнему остается процесс европейской интеграции», — заявила Бучукури в беседе со СМИ.

Ранее Зурабишвили встречалась с оппозиционерами после того, как правящая партия «Грузинская мечта» начала процедуру её импичмента из-за несогласованных с правительством европейских визитов.