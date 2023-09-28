Ровно месяц остается до оглашения Еврокомиссией оценки выполнению Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Об этом сообщает европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк. С этой новостью совпало заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что отрицательный ответ Еврокомиссии станет для грузин унижением и оскорблением. Премьер-министр также обвинил президента Саломе Зурабишвили, продолжающей свое европейское турне.

Президент Саломе Зурабишвили утратила остатки доверия премьер-министра Ираклия Гарибашвили весной, когда раскритиковала правительство «Грузинской мечты» за «формальное выполнение» 12 рекомендаций Брюсселя и неясную внешнюю политику. Это и стало причиной отказа правительства в ее европейских визитах, впервые публично заявил сегодня, по возвращении из США, премьер-министр Гарибашвили:

«Я не мог своей подписью позволить продолжать саботаж против страны. Я не мог быть соучастником в этом. Если человек внутри страны говорит такие неприемлемые вещи, а после этого обращается за разрешением поехать в Европу - кто знает, о чем она будет говорить? Для нас было абсолютно неясно и неприемлемо, что она могла там сказать. Это напрямую противоречило нашим национальным интересам, которые заключаются в том, чтобы страна получила статус».

Говоря о статусе, глава правительства вновь повторил, что Грузия и в прошлом году заслуживала статус, а в этом году она выполнила все рекомендации. Рассказал Гарибашвили, каким прямым, открытым и жестким текстом он об этом говорил с европейскими лидерами, в том числе и в Тбилиси на пресс-конференции с Верховным представителем Еврокомиссии по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем:

«Я им сказал, что отрицательный ответ станет очередной стратегической ошибкой ЕС и это будет очень несправедливо по отношению к нашей стране. Я не случайно об этом сказал и господину Боррелю. Для нас, грузин, неприемлемо, абсолютно неприемлемо несправедливое отношение. И мы с этим не смиримся. Так же, как неприемлемы какие-либо попытки обделить нас и пересадить нас на второй, третий план, на задние ряды. Я им прямо сказал, что мы заслуживаем статус».

О своем согласии с премьером заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Он из Румынии направился в Ирландию, на конференцию глав парламентов стран Совета Европы. В Дублине спикер говорил об «ущербности» визитов президента Саломе Зурабишвили в балтийские страны. После встреч с ней президенты Литвы, Латвии и Эстонии, по словам Папуашвили, заговорили о Грузии с упреком, в их заявлениях он не прочел поддержки, лишь нравоучения. Особенное недовольство у Папуашвили и других представителей «Грузинской мечты» вызвала встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем:

«Очень плохо, что единственным результатом визита президента, на который она не получила одобрения правительства, является то, что Латвия призвала нас ввести санкции против России. Мы объяснили причину, по которой Грузия не вводит санкции против России. Введение санкций приведет к новому этапу эскалации в отношениях с Россией. Вступив в санкционную войну, наша страна понесет экономический ущерб. Конечно, вступление в такую эскалацию с Россией в итоге создает риски для нашей безопасности».

Оппоненты власти обвинили ее в манипуляции общественным мнением и «передергивании» вопроса. Говорит депутат «За Грузию» Ана Бучукури:

«В чем хочет «Грузинская мечта» убедить нас по поводу президента Зурабишвили? Что ее встреча с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном – это плохо для нашей страны? Что она на встречах с европейскими лидерами им говорит, что Грузия не заслуживает статус? Это указывает на жалкое, смехотворное состояние «Грузинской мечты», вся их пропаганда стала следовать логике о том, что чем невероятнее ложь, тем она легче доносится и продается».

«ЕС не требует от нас двусторонних санкций против России», – заявляли сегодня оппозиционные депутаты. Они напоминали, что беспокойство западных партнеров вызывает другое – сближение Тбилиси с Москвой, возобновление авиасообщения. В пример приводили и сегодняшнее интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о «комфортных» отношениях с грузинским правительством. И еще упорное выгораживание попавшего под санкции США за тесные связи с ФСБ бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. С учетом всего этого бывший замглавы Совбеза, нефракционный депутат Теона Акубардия критикует власти за искажение сигналов ЕС.

«Все очень просто. Санкции – это совместная, последовательная политика ЕС против России. Обход санкций чреват последствиями для тех стран, которые встают на демократические рельсы. Потому я ничего плохого не вижу в заявлениях лидеров ЕС, в том числе и президента Латвии. Напротив, это очень важно для Грузии».

Многим наблюдателям в риторике грузинских властей не нравится и тон «напористого крутого» парня с элементами шантажа. Тревогу у них вызывает и дистанцирование грузинских властей от стран Балтии и Польши, которые всегда выступали за вступление Грузии в ЕС и НАТО. Да, Грузия может надеяться на геополитическую ситуацию для получения статуса, соглашается бывший замминистра иностранных дел, сооснователь Ассоциации реформ Грузии (GRASS) Серги Капанадзе, но не следует ожидать, что Брюссель когда-нибудь откажется и закроет глаза на невыполнение основных требований, касающихся верховенства закона, независимости суда, свободы СМИ и других демократических принципов, на котором и основан Союз европейских стран:

«Если ты хочешь получить статус без выполнения рекомендаций, достичь какого-то результата этим геополитическим гэмблингом, – ок, может быть, проскочишь. Но эти рекомендации обязательно расширятся и их придется выполнять. Поэтому проблемой является позиция власти, которая действует по принципу: ничего не делаю, но давлю, шантажирую, чтобы как-то выудить у ЕС этот статус. Да, можно получить статус, но это не будет иметь смысла. Мы должны свыкнуться с мыслью, что после получения статуса будет очень много условий от ЕС, и это не новость», – сказал Капанадзе в ходе дискуссии на эту тему в подкасте грузинской службы Радио Свобода «EUфория».

Как поясняет Серги Капанадзе, этот путь проходят и другие страны, претендующие на вхождение в ЕС уже многие годы. Исключений и коротких путей не будет.

На этом фоне загадкой осталось для грузинских наблюдателей сегодняшнее заявление премьер-министра Гарибашвили о том, что грузинский народ не смирится с отказом в статусе. Означает ли это, что Грузия, как Турция, откажется от продолжения реформ? И эта неясная позиция грузинских властей особенно тревожит многих с учетом того, что остается ровно месяц до оценки Брюсселя.

«31 октября Еврокомиссия опубликует отчет о расширении, где будет дана оценка исполнению Грузией 12 рекомендаций ЕС», – об этом сообщает Рикард Йозвяк, редактор европейского бюро Радио Свобода, вхожий в кулуары евроструктур. Он считает, что Грузия получит статус страны-кандидата, но не потому, что правительство этого заслуживает, а из-за геополитической ситуации, из-за которой Евросоюз не хочет отдалять Грузию. А в Тбилиси многие считают, что Грузия это заслужила огромным количеством граждан республики, желающих жить в составе ЕС.

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