В сухумский порт прибыл корабль Черноморского флота России

Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Циклон» прибыл в сухумский морпорт для участия в мероприятиях, приуроченных к 30-летию победы в грузино-абхазской войне.

В порту российских моряков встретили члены делегации Совета Федерации России, руководство Минобороны самопровозглашенной республики Абхазия, депутаты парламента.

Встреча сопровождалась выступлением военного оркестра. Как сообщает агентство «Апсныпресс», на время стоянки жители и гости абхазской столицы смогут прогуляться по кораблю. «Циклон» пробудет в Сухуми до 1 октября.

Ранее в Абхазию прибыл югоосетинский президент Алан Гаглоев. На де-факто границе по реке Псоу делегацию встретили руководитель администрации абхазского президента Абесалом Кварчия, министр юстиции Анри Барциц, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

В селе Псахара Гаглоев возложил цветы к памятнику добровольцам из Южной Осетии, погибшим во время грузино-абхазской войны.

В составе югоосетинской делегации – глава МИД Ахсар Джиоев, министр обороны Марат Павлов, депутаты парламента.