В сухумский порт прибыл корабль Черноморского флота России

Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Циклон» прибыл в сухумский морпорт для участия в мероприятиях, приуроченных к 30-летию победы в грузино-абхазской войне.
В порту российских моряков встретили члены делегации Совета Федерации России, руководство Минобороны самопровозглашенной республики Абхазия, депутаты парламента.
Встреча сопровождалась выступлением военного оркестра. Как сообщает агентство «Апсныпресс», на время стоянки жители и гости абхазской столицы смогут прогуляться по кораблю. «Циклон» пробудет в Сухуми до 1 октября.
Ранее в Абхазию прибыл югоосетинский президент Алан Гаглоев. На де-факто границе по реке Псоу делегацию встретили руководитель администрации абхазского президента Абесалом Кварчия, министр юстиции Анри Барциц, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш.
В селе Псахара Гаглоев возложил цветы к памятнику добровольцам из Южной Осетии, погибшим во время грузино-абхазской войны.
В составе югоосетинской делегации – глава МИД Ахсар Джиоев, министр обороны Марат Павлов, депутаты парламента.
- Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
- К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
- В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
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