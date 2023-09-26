Обзор грузинской прессы

Российские СМИ распространяют информацию о планах грузинских военных ударить по Абхазии. Разные издания пишут, что якобы грузины, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, намерены вывести из строя объекты критически важной инфраструктуры самопровозглашенной республики, а точнее, абхазский аэропорт. Утверждается, что грузинские военные лоббируют идею об атаке дронами пока еще строящегося объекта. Информация распространилась после успешной атаки беспилотников на военную базу в Сочи. А это означает, что дроны могут долететь и до Абхазии, заявил в интервью газете «Резонанси» военный аналитик, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая.

В оккупированной Абхазии находятся российские военные и военно-морские элементы. Они могут атаковать и военный аэродром, который контролируется Россией и считается закрытой зоной

«У украинцев действительно есть такая возможность, они могут наносить удары не только с воздуха, но и с помощью морских дронов, тем более что в оккупированной Абхазии находятся российские военные и военно-морские элементы. Они могут атаковать и военный аэродром, который контролируется Россией и считается закрытой зоной. Кроме того, оккупированная территория Абхазии используется россиянами для подготовки боевиков, а также подразделений 58-й оккупационной армии России, а 58-я армия напрямую связана с войной на Украине», – сказал Вахтанг Маисая в беседе с корреспондентом издания.

Однако, по мнению аналитика, связывать возможную атаку с Грузией и грузинскими добровольцами, воюющими на Украине, совершенно «нелогично и абсурдно».

«К Грузии это не имеет никакого отношения – украинцы борются за свою территориальную целостность, и это заявление абсолютно абсурдно», – заявил Маисая.

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В регионе новая реальность: Россия слабеет, а страна-член НАТО – Турция усиливается, заявляет в интервью газете «Квирис палитра» конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закареишвили. Турция практически стала гарантом безопасности для Азербайджана, заявляет он, и этим может воспользоваться и Грузия:

У нас проблем с Турцией быть не может, ей нужны только хорошие отношения с Грузией, которая может выполнять функцию моста с другими государствами

«Азербайджан подписал документ по безопасности, мы также должны подписать подобные документ, чтобы дать России почувствовать, что за нами стоит Турция… Только «Грузинская мечта» не видит, что в регионе новая реальность, которая сильно усилена турецким фактором. У нас же проблем с Турцией быть не может, ей нужны только хорошие отношения с Грузией, которая может выполнять функцию моста с другими государствами. Других крупных соседей у нас нет, только Турция и Россия».

Потому Грузии необходимо сделать выбор – заручиться поддержкой либо России, либо Турции. Конфликтолог склоняется к последнему варианту.

«Россия не защитила интересы Армении, ей важнее отношения с Азербайджаном, это государство для нее более важно, чем Карабах, потому в Москве и решили пойти на уступки… Грузия же чрезвычайно важна для Турции, но мы стали настолько пророссийскими, что Турция боится с нами говорить, боится, что мы отвернемся от нее, поэтому инициатива должна исходить от нас, чтобы Грузию не считали носителем российских интересов», – сказал в интервью изданию Паата Закареишвили.

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«Глданский инцидент и угроза гражданского противостояния – чего ожидать в преддверии выборов», статью под таким заголовком публикует информационное интернет-издание interpressnews. 22 сентября в Глданском районе Тбилиси произошла стычка троих оппозиционеров – бывшего председателя «Нацдвижения» Ники Мелия, Бачо Долидзе и Звиада Куправа с полицией, а незадолго до этого на депутата городского собрания от «Нацдвижения» Ираклия Эдзгверадзе напала группа людей. Некоторые политологи полагают, что подобные стычки между представителями и сторонниками различных политических сил участятся по мере приближения парламентских выборов.

В их интересах, чтобы политическая среда была поляризованной, радикальной и чтобы электорат вращался только вокруг них

«До 2024 года мы будем находиться в подобной политической турбулентности: иногда бить будут «мечтатели», иногда «националы». Это устраивает обе силы, поскольку таким образом они помогают друг другу. В их интересах, чтобы политическая среда была поляризованной, радикальной и чтобы электорат вращался только вокруг них. Это мы наблюдаем уже много лет. Я не думаю, что это перерастет в гражданский конфликт», – говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе.

С ним не согласен политолог Мамука Арешидзе.

«Угроза гражданского противостояния действительно существует, и чем ближе момент принятия решения по статусу кандидата, тем больше будет накаляться ситуация. Я знаю, что около 20 молодых людей отвезли в город Львов, где их обучали управлению массовыми демонстрациями. У меня есть информация, что к этому готовятся разные группы и их цель – свержение власти. Но я не говорю, что будет применено оружие», – сказал Мамука Арешидзе в интервью изданию.

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