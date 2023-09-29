СГБ Грузии допрашивает граждан Сербии до делу о «подготовке Евромайдана»

В рамках проводимого в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии расследования на допрос вызваны трое граждан Сербии. По информации СГБ, это члены НПО «Канвас» (CANVAS, «Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий»).

Директора CANVAS Georgia Георгия Меладзе на допрос не вызывали, сообщил он грузинской службе Радио Свобода.

Напомним, что 18 сентября в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия. В СГБ заявили, что в осуществлении «революционного сценария» планируется использовать организацию CANVAS, созданную бывшими лидерами сербского молодежного движения «Отпор».

«Отпор!» принимала участие в свержении югославского президента Слободана Милошевича. Опыт и символику этой организации использовало в Грузии молодежное движение «Кмара», сыгравшее свою роль в «Революции роз» ноября 2003 года.

На брифинге 18 сентября высокопоставленный чиновник СГБ назвал нескольких человек «авторами плана по массовым беспорядкам», среди них Георгий Лорткипанидзе – бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины, и лица грузинского происхождения под его подчинением, в том Михаил Батурин –бывший член охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также командир «Грузинского Легиона» Мамука Мамулашвили. Они назвали заявление СГБ «идиотизмом».

Пророссийская партия «Консервативное движение» после заявления СГБ объявила о планах организовать «антимайдан», запланировала встречи с населением регионов Грузии.