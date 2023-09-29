СГБ Грузии допрашивает граждан Сербии до делу о «подготовке Евромайдана»

В рамках проводимого в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии расследования на допрос вызваны трое граждан Сербии. По информации СГБ, это члены НПО «Канвас» (CANVAS, «Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий»).
Директора CANVAS Georgia Георгия Меладзе на допрос не вызывали, сообщил он грузинской службе Радио Свобода.
Напомним, что 18 сентября в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия. В СГБ заявили, что в осуществлении «революционного сценария» планируется использовать организацию CANVAS, созданную бывшими лидерами сербского молодежного движения «Отпор».
На брифинге 18 сентября высокопоставленный чиновник СГБ назвал нескольких человек «авторами плана по массовым беспорядкам», среди них Георгий Лорткипанидзе – бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины, и лица грузинского происхождения под его подчинением, в том Михаил Батурин –бывший член охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также командир «Грузинского Легиона» Мамука Мамулашвили. Они назвали заявление СГБ «идиотизмом».
Пророссийская партия «Консервативное движение» после заявления СГБ объявила о планах организовать «антимайдан», запланировала встречи с населением регионов Грузии.
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