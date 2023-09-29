Баку хочет задержать около 200 армян из Нагорного Карабаха – Reuters

У Азербайджана есть список из около двухсот армян из Нагорного Карабаха, которых он хочет задержать по обвинению в различных преступлениях, сообщает Reuters со ссылкой на «высокопоставленного дипломата».
Кто в этом списке, или кто является высокопоставленным дипломатом, информагентство не сообщает.
Отметим, что Баку уже задержал бывшего госминистра непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он был обвинен Азербайджаном по трем статьям: финансирование терроризма, участие в создании незаконных вооруженных организаций, незаконное прибытие в Азербайджан. Варданян арестован сроком на четыре месяца.
28 сентября советник карабахского лидера, бывший министр иностранных дел непризнанной республики Давид Бабаян сообщил, что азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для «соответствующего расследования» и что он принял решение отправится в Шуши.
- Массовый отъезд армян из Карабаха начался после проведения там 19 сентября военной операции азербайджанской армии. Баку перед началом боевых действий обвинил проармянские силы в терактах и регулярных обстрелах азербайджанских позиций. Через сутки власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики капитулировали на условиях Баку. Азербайджанские власти при этом пообещали полное соблюдение прав и реинтеграцию тех жителей, которые решат остаться в Карабахе.
- 28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года.
- Территория Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения. Вернуть контроль над частью региона Азербайджану удалось три года назад в результате 44-дневной войны, но мирный договор стороны до сих пор не подписали.