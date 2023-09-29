Баку хочет задержать около 200 армян из Нагорного Карабаха – Reuters

У Азербайджана есть список из около двухсот армян из Нагорного Карабаха, которых он хочет задержать по обвинению в различных преступлениях, сообщает Reuters со ссылкой на «высокопоставленного дипломата».

Кто в этом списке, или кто является высокопоставленным дипломатом, информагентство не сообщает.

Отметим, что Баку уже задержал бывшего госминистра непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он был обвинен Азербайджаном по трем статьям: финансирование терроризма, участие в создании незаконных вооруженных организаций, незаконное прибытие в Азербайджан. Варданян арестован сроком на четыре месяца.

28 сентября советник карабахского лидера, бывший министр иностранных дел непризнанной республики Давид Бабаян сообщил, что азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для «соответствующего расследования» и что он принял решение отправится в Шуши.