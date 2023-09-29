Верховный суд отказался рассматривать дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели

Верховный суд не принял к производству дело учредителей банка ТВС и оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Авто Церетели, отца владельца телекомпании «Пирвели» Вато Церетели, по делу об «отмывании денег». Решение было принято Верховным судом спустя 6 месяцев после того, как стороны обжаловали решение Апелляционного суда.

Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели обвинялись в «незаконной легализации» около 17 миллионов долларов. Речь шла о банковской транзакции между коммерческим банком и компанией-партнером. При этом в деле не было пострадавшей стороны, а факт касался событий 12-летней давности, пишет SOVA.

Тбилисский городской суд в январе 2022 года счел их виновными, но не в групповой незаконной легализации денег, в чем их обвиняла прокуратура, а в мошенничестве. Исходя из того, что дело было переквалифицировано, а статья о мошенничестве не может стать причиной для уголовного преследования из-за давности срока преступления (события касаются 2008 года), суд освободил подсудимых из-под стражи в зале суда.

Позже Апелляционный суд оставил без изменений приговор Тбилисского городского суда в отношении бывших банкиров.

Адвокат Автандила Церетели Каха Церетели в интервью «ИнтерпрессНьюс» заявил, что с данным решением Верховного суда остается в силе решение Апелляционного суда. Соответственно, разбирательство в Грузии по указанному делу завершилось.

По словам адвоката, что суд не счел это дело достойным рассмотрения, поскольку посчитал, что оно не соответствует ни одному из критериев, подлежащих рассмотрению Верховным судом, хотя, по его словам, в жалобах было указано много факторов, и, несмотря на это, Верховный суд отказался их рассматривать. Адвокат не исключает, что они обратятся в Европейский суд по правам человека.