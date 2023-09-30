Грузия уступила Фиджи на Кубке мира по регби

Сборная Грузии по регби уступила сборной Фиджи на Кубке мира, проходящем во Франции.

Первый тайм Грузия выиграла (9:0), однако во втором фиджийцы смогли выйти вперед и одержали победу со счетом 17:12.

Ранее Грузия уступила Австралии со счетом 15:35 и сыграла вничью с Португалией – 18:18. 7 октября, в последнем матче на Кубке мира соперником Грузии будет сборная Уэльса.

Грузинская сборная принимает участие в Кубке мира по регби в шестой раз подряд. В настоящее время Грузия занимает 11-е место в мировом рейтинге.