На этой неделе югоосетинские экоактивисты и защитники природы провели акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме бесконтрольной добычи песчано-гравийной смеси из русла реки Большая Лиахва. Инициатором акции выступила общественная организация «Зеленая Алания».

Несмотря на то, что по законодательству функционирование дробилок в руслах рек запрещено, все письма и жалобы организации «Зеленая Алания» о том, что они продолжают работать и вычерпывать гравий из рек, ни к чему не привели.

На этой неделе несколько машин со взрослыми и детьми выехали из Цхинвала на первую дробилку практически в черте города на правом берегу Лиахвы. Они сфотографировались на фоне работающей дробилки и гор щебня с плакатом: «Не убивайте реку. Она живая».

Слова о живой реке хоть и выглядят наивно, но это правда, говорит один из участников акции Владимир Габаев. Несмотря на преклонный возраст, он не остался дома и поехал поддержать акцию. Эколог рассказал, что раньше воду из Лиахвы пили, и она считалась лучшей питьевой водой. В нее впадает около 150 минеральных источников. Помнит он и времена, когда по реке сплавляли срубленный лес целыми плотами:

«Сейчас по реке Лиахве не проплывет даже одно бревно. Дело в том, что тогда она текла одним большим, мощным руслом, по которому можно было что-то сплавлять. Сейчас эту реку перебрасывают с одного берега на другой, чтобы удобнее было добывать гравий. А реку трогать нельзя, ни в одном государстве этого не делают. От береговой полосы должно быть хотя бы метров 50. А здесь вы видите, в самую воду заходят машины с ковшами, выбирают грунт», – говорит Владимир Габаев и с сожалением отмечает, что единственная программа о живой природе, флоре и фауне Южной Осетии на ГТРК «Ир» тоже была закрыта. Он считает, что это говорит о равнодушии к проблеме.

Дальше участники поехали в сторону поселка Дзау. В селе Мзиугом стоит самая крупная дробилка Южной Осетии. Свою молчаливую акцию экологи провели и здесь. Очень скоро к ним подъехали люди, как выяснилось, работники дробилки. После того, как они узнали о причине визита экоактивистов, попытались оправдаться тем, что «это государственная дробилка». В ответ услышали, что «государство тоже совершает ошибки». Несмотря на законодательство, которое запрещает подобную практику, несмотря на недавний отчет комитета экологии, где сказано об опасности этого процесса, несмотря на все жалобы организации «Зеленая Алания», вредоносный процесс продолжается, говорит председатель экологической организации Залина Габаева:

«В нашей Конституции написано, что каждый из нас имеет право на безопасную окружающую среду, поэтому мы решили добиваться реализации этого права. Несмотря на то, что обращения поданы, дробилка работает, еще две дробилки, которые мы проехали, тоже работают. Я считаю, на это нужно обращать больше внимания. В один хороший день экскаватор может подцепить слой, они (комитет экологии) сами это озвучили, что река может уйти под землю, и все. Отсюда и дальше у нас Лиахвы не будет. Все должно делаться согласно законодательству. Для того чтобы добывать песчано-гравийную смесь, разрабатывают карьеры, которые никак не затрагивают реку. Нужно сказать о том, что это преступление не только против населения Южной Осетии, но и против населения всего земного шара. Дело в том, что на Земле не хватает пресной воды. А это не просто пресная вода, а пресная питьевая вода, если человек не будет загрязнять ее искусственно. Лиахвская вода абсолютно пригодна для питья, мало того, это очень высококачественная вода. Загрязняется она исключительно деятельностью человека», – говорит Залина Габаева.

Экологи собрались на акцию после неоднократного обращения во все органы власти за последние годы. Экоактивисты считают, что привлечение внимания общественности к вопросам экологии не заканчивается только на проблемах рек и деятельности государства. Люди должны вести себя ответственнее, говорит участница акции Влада Убоженко:

«Это наше будущее, наши дети будут здесь расти. Вот здесь, посмотрите, два шага пройти. Я искала грибы, а нашла кучу мусора. Вот это все говорит о нашем равнодушии. Какие дробилки? Просто мусор, элементарно. Все очень печально. Люди живут по принципу: «После меня хоть потоп. В данный момент я хочу обеспечить себя, своих», а там, что будет дальше, мало кого интересует. Я пытаюсь привлечь внимание и надеюсь, что это получит хоть какой-то отзыв».

Экологи обещают, что такие мероприятия станут регулярными. По их словам, предстоит борьба не только с равнодушием государства, но и с безразличием населения к проблемам окружающей среды.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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