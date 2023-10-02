Зурабишвили – королю Бельгии: сожалею, что не смогу посетить фестиваль «Европалия»

Президент Грузии направила письмо королю Бельгии Филиппу, в котором выражает сожаление по поводу того, что не сможет принять участие в церемонии открытия фестиваля «Европалия-Грузия».

Саломе Зурабишвили сообщила, что прибыть в Брюссель ей мешает «необоснованный отказ правительства» на её предложение об участии в мероприятии, а также рассмотрение представления об ее импичменте, запланированное в Конституционном суде на 3 и 4 октября.

Выполнение представительских обязанностей на этом важном мероприятии «абсолютно невозможно», – говорит Зурабишвили.

«Ваше Величество, пожалуйста, поверьте мне, что у меня было искреннее желание представлять Грузию на самом высоком уровне в процессе открытия новой важной страницы в отношениях между нашими двумя странами, как мы договорились во время нашей встречи 21 января 2021 года, – говорится в письме.

Зурабишвили при этом выразила уверенность, что открытие фестиваля «станет особой страницей в истории отношений между Грузией и королевством Бельгия».

SOVA напоминает, что в рамках фестиваля «Европалия» в Брюсселе пройдет около 60 масштабных культурных мероприятий, посвященных Грузии.

Фестивали культуры «Европалия» проводятся в Бельгии с 1969 года и относятся к числу крупнейших в Европе — как по масштабности и продолжительности программы, так и по популярности среди публики. Обычно мероприятия фестиваля посещает более одного миллиона человек.

Название фестиваля происходит от объединения слов «Европа» и «опалия» (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая).

Нынешний фестиваль пройдет с 4 октября 2023 года по 14 января 2024 года.