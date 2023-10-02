Изида Чаниа

30 августа в Абхазии отметили День Победы в грузино-абхазской войне. В 1993 году Вооруженные силы Абхазии изгнали грузинские войска с территории страны и установили контроль на абхазо-грузинской границе по реке Ингур. Отношение к этому дню по две стороны от абхазо-грузинской границы разное – одни печалятся поражению, другие радуются победе и независимости.

Между тем, даже спустя 30 лет после войны эти события, с подачи Грузии, во многих странах трактуются как победа российских войск. Самый главный тезис, который использует грузинская пропаганда, чтобы объяснить поражение превосходящих сил грузинской армии и вызвать симпатии западных партнеров, – помощь Абхазии со стороны России.

В канун Дня Победы социальные сети были заполнены злобой и ненавистью. Ленты превратились в поля сражения. Главный спор вокруг «руки Москвы», благодаря которой, по грузинской версии, была одержана победа. Многие сторонние наблюдатели тоже уверовали.

Тезис совершенно несостоятельный, и я, чтобы не утомлять подробностями, перечислю основные события, которые вступают в противоречие с данным утверждением. А тем, кому интересно отделить пропаганду от истины и разобраться в деталях, – интеренет в помощь.

Распад Советского Союза, российская армия уходит из Грузии и передает свое вооружение грузинским военным структурам. Грузия в этот момент воюет с Южной Осетией.

24 июня за полтора месяца до начала грузинской агрессии в Дагомысе встречаются Ельцин и Шеварднадзе. Шеварднадзе заручается обещаниями Ельцина о невмешательстве российских военных частей, которые находятся в Абхазии, в «наведении конституционного порядка» в Абхазии.

Блиц-крик не удался, и из Грузии в Москву, чтобы продлить сроки вторжения, еженедельно летает Каркарашвили. Ельцин продлевает.

3 сентября Ельцин выступает посредником на переговорах между Шеварднадзе и Ардзинба и вынуждает главу Абхазии подписать невыгодное Московское соглашение, согласно которому из Абхазии выводятся добровольцы Конфедерации народов Кавказа, в ответ на что Грузия должна частично вывести свои вооруженные формирования. Грузины не исполнили своих обязательств, и война продолжилась, отряды добровольцев КНК вернулись в Абхазию. Гарант соглашения Ельцин не приложил никаких усилий к принуждению Грузии к исполнению взятых на себя обязательств.

Российские дипломаты Козырев и Пастухов на всем протяжении войны пытаются склонить Абхазию к капитуляции и вхождению в состав Грузии.

27 сентября от грузинских оккупационных войск освобожден Сухум. 28 сентября по приказу Ельцина была проведена операция по вызволению Шеварднадзе из Сухума. Для этого в Абхазию был направлен высокоскоростной десантный корабль, под прикрытием которого взлетел с сухумского аэропорта российский самолет с Шеварднадзе на борту.

В 1993 году Россия наказывает Абхазию за победу, объявляя экономическую блокаду и закрывая границу с Россией.

13 сентября 1994 года командующий российскими миротворческими силами генерал Кондратьев отводит миротворцев от абхазо-грузинской границы и заменяет их грузинскими контрактниками. При этом заявляет, что будет стрелять по абхазам, которые окажут сопротивление «возвращению грузинских беженцев».

Далее вплоть до 2008 года «рука Москвы» заявляет о поддержке территориальной целостности Грузии.

И только после признания Абхазии Россией ситуация кардинально меняется.

Думаю, что этих аргументов достаточно, чтобы понять, что руководство России было на стороне Грузии-Шеварднадзе и всячески ее/его поддерживало и в начале, и в конце войны, а потом еще долгие 15 лет. Есть еще неопровержимый аргумент – цифры. Но мне не хочется доказывать совершенно очевидные вещи, считая погибших и пропавших без вести. Кому нужны такие аргументы, могут посмотреть кадры парада Победы на сухумской площади Свободы с бессмертным полком или проанализировать официальные данные о жертвах войны. Особенно советую это сделать грузинской молодежи, которая изумленно реагирует даже на всем известный «дагомысский сговор» и многие другие исторические факты.

Это важно, потому как происходит смена поколений, а нарративы, придуманные политтехнологами, продолжают жить своей собственной жизнью, влияя на мировоззрение нового поколения, не знавшего войны. К сожалению, нынешнее руководство как Грузии, так и Абхазии занято только проблемой личного сохранения во власти, и их не интересует будущее наших небольших стран, оказавшихся на «великом шелковом пути». Об этом свидетельствует полная стагнация переговорного процесса. Единственный морально изживший себя «переговорный» формат – Женевские дискуссии – давно нуждается в переформатировании. 58 раундов, похожих друг на друга как близнецы братья, на которых стороны согласуют каждый свой шаг со своими союзниками, а главный акцент давно сместился с урегулирования конфликта на гуманитарные вопросы.

Надо признать, что у нынешнего руководства двух стран нет ни воли, ни желания отойти от этого нелепого сценария, предложить свои варианты урегулирования в прямом диалоге официальных представителей Грузии и Абхазии с участием или без участия посредников. Но затянувшийся на десятилетия формат, в котором Абхазия и Грузия служат не более чем фоном для переговоров больших держав, выглядит крайне бесперспективно. Особенно в сегодняшних реалиях.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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