Россия может ограничить экспорт электроэнергии в Южную Осетию

Единый оператор экспорта-импорта электроэнергии в России «Интер РАО» ввел частичные ограничения на поставки электроэнергии в Китай, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

При этом «Интер РАО» продолжает поставки электроэнергии в Монголию, так как власти согласились на увеличение цены, добавил он.

28 сентября представитель «Интер РАО» Александра Панина заявила, что компания готова с 1 октября ограничить или полностью остановить поставки за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – в Китай, Монголию, Азербайджан и самопровозглашенную республику Южная Осетия. По ее словам, компания направила контрагентам предложение поднять цены на электроэнергию на 7% из-за введенных правительством России экспортных пошлин.

Неизвестно, согласились ли югоосетинские власти на повышение цены. Россия – единственный источник электроэнергии для Цхинвали.

Ранее правительство России распространило временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива на Абхазию и Южную Осетию. Поставки теперь будут осуществляться только в объемах, предусмотренных межправительственными соглашениями.