Президента Грузии могут вызвать в Конституционный суд

Президента Грузии Саломе Зурабишвили могут вызвать в Конституционный суд на слушания по делу об импичменте. Об этом объявил председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава.

Зурабишвили не поехала в Батуми на заседание суда. Она написала в соцсети, что «полностью доверяет» своим представителям – бывшему члену правящей партии «Грузинская мечта» Тамар Чугошвили и экс-судье Конституционного суда Майе Копалеишвили.

Председатель Конституционного суда на заседании поинтересовался, насколько располагают представители президента информацией о её визитах и встречах с европейскими лидерами. Чугошвили и Копалеишвили отметили, что могут полноценно представлять в суде интересы грузинского лидера.

Мераб Турава при этом отметил, что президенту «не сложно передвигаться», и она могла бы лично принять участие в слушаниях.

Как сообщалось ранее, правительство не одобрило зарубежные визиты Зурабишвили. В правящей партии считают, что она нарушила Конституции, проведя встречи с президентами ФРГ, Франции и главой Европейского Совета.

Согласно конституции Грузии, президент страны осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях с согласия правительства.