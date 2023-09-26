Представители «Грузинской мечты» наращивают давление на президента Саломе Зурабишвили. На этот раз поводом стала ее поездка в столицы балтийских государств. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, Саломе Зурабишвили на встречах с лидерами стран ЕС не представляет Грузию. Он также сообщил, что заручился поддержкой румынских властей в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, добавив, что оснований для отказа у Брюсселя в этом вопросе нет.

Заявления, которые сделали в поддержку Грузии президенты Эстонии Алар Карис и Латвии Эдгар Ринкевич, с которыми за эти два дня успела встретиться президент Саломе Зурабишвили, спикера парламента Шалву Папуашвили, видимо, не впечатлили. Еще накануне он заявил, что «Саломе Зурабишвили может ездить куда захочет, но она не представляет Грузию, поскольку у нее нет соответствующего представительского мандата». А сегодня Папуашвили практически обвинил президента в дискредитации государства, поскольку во второй раз она поехала в европейские страны без согласия правительства:

«Президент своими действиями показывает, что мы не государство, что у нас не руководствуются в своих действиях Конституцией и законом. Это ее отношение к Грузии. Это знак, в том числе, и для наших партнеров, того, что в нашей стране важны не Конституция или закон, а желание отдельного человека. И если этот человек сочтет, что его сверхцель превыше Конституции, то он может свободно нарушить эту Конституцию и даже публично щеголять этим. Когда с таким месседжем президент посещает другую страну, что подумает эта страна? Что мы такие, какие у нас порядки? Что делать такой стране не то что в ЕС, вообще, в любом объединении цивилизованных стран? Сделанное ею уже настолько в корне неправильно, что уже не имеет решающего значения, о чем она там говорит», – сетовал спикер Папуашвили.

Он, один из инициаторов импичмента президенту, не стал дожидаться заключения по этому вопросу Конституционного суда. Для Папуашвили очевидно: Зурабишвили вышла за рамки Конституции, потому «ее действия не идут на пользу грузинскому народу».

Сам спикер парламента отправился с официальным визитом в Румынию. Общаясь с грузинскими журналистами, Папуашвили отметил важность своих встреч с представителями румынского парламента и правительства, на которых он добивается поддержки Бухареста в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС. Председатель грузинского парламента вновь повторил, что правительство выполнило все 12 заданий по этому вопросу, что ЕС в прошлом году допустил ошибку, не предоставив Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата, и что ЕС следует исправить эту ошибку. У него, по словам спикера, нет причин для отказа, если, конечно, не «искать поводы, которые всегда можно найти при желании».

Такой тон спикера парламента, выпады против президента, тем более из Бухареста, одной из столиц стран ЕС, в оппозиции сочли ошибкой, которая может оказаться хуже преступления. Тем более на фоне визита президента в балтийские страны, а министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили – в Брюссель, в Еврокомиссию. Уже в октябре там будут принимать решение о том, рекомендовать ли лидерам ЕС предоставить Грузии статус кандидата в конце года. Говорит бывший посол в Бельгии, депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Заявление Папуашвили – политический и правовой абсурд. Это указывает на то, что у представителей «Грузинской мечты» нет не только совести, но и квалификации. Если у Саломе Зурабишвили личные, частные визиты в Европу, на основе чего тогда «Грузинская мечта» объявляет ей импичмент? За частный визит? Я не знаю, какой итог будет по импичменту в парламенте. Но знаю точно, каждый депутат, который в этот исторический для страны момент проголосует за импичмент, чем бы он ни руководствовался, примет участие в саботаже евроинтеграции».

Сегодня большинство оппозиционеров в парламенте выступает против импичмента президента и напоминает власти, что в Конституции, кроме того что президент согласовывает внешнюю политику страны и визиты с правительством, написано, что она представляет на международной арене государство. Кроме того, есть переходная статья, 78-я, которая обязывает все ветви власти делать все для евроатлантической интеграции страны. Потому «самоволку» президента в партии «За Грузию» оценивают только позитивно, об этом заявила депутат Ана Бучукури:

«Вы знаете, что около полутора месяцев остается до решения Еврокомиссии по вопросу статуса кандидата, а «Грузинская мечта» ежедневно создает риск неполучения положительного ответа. В то же время запрещает Саломе Зурабишвили посещать столицы ЕС от имени государства, что служит доказательством того, что для «Грузинской мечты» получение статуса не является главным приоритетом».

Депутаты партии «За Грузию» осудили позицию «Нацдвижения» и «Стратегии Агмашенебели». Там не могут простить президенту задержку с решением о приостановлении гражданства Грузии Отару Парцхаладзе. Поэтому лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили, хоть со своими однопартийцами и не собирается голосовать за импичмент, не снимает с Зурабишвили обвинений:

«Саломе Зурабишвили полностью вовлечена в игры Бидзины Иванишвили. Эта госпожа без участия Иванишвили не принимает решения. Это доказывает ее решение по делу Парцхаладзе. Потому мы не собираемся участвовать в угодных России играх, что якобы ей устроят импичмент».

В «Нацдвижении» убеждены, что процессом импичмента Зурабишвили «Грузинская мечта» посылает сигнал России, что так грузинская власть наказывает президента за ее критические выступления в адрес Кремля.

Чтобы как-то смягчить диссонанс, вызванный противостоянием власти с президентом, а также процессом отставания в выполнении 12 рекомендаций, пять профильных НПО сегодня обратились с открытым письмом к главе еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Основное послание гражданского сектора состоит в том, что «Европа – исторический выбор Грузии». В заявлении выражается надежда, что Еврокомиссия даст положительную рекомендацию Грузии в вопросе предоставления статуса кандидата. Организации подчеркивают, что это станет еще одним этапом в осуществлении исторического выбора Грузии и гарантией продолжения демократических реформ.

По промежуточной оценке Еврокомиссии Грузия из 12 рекомендаций в июне выполнила только три. Все остальные, кроме первого пункта – деполяризации, считаются частично выполненными. Инициировав импичмент президенту, по мнению наблюдателей, «Грузинская мечта» практически сделала невыполнимой данную рекомендацию ЕС, напротив, еще больше усугубила и так крайнюю поляризацию между властью и оппозицией.

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