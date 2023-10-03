Гаглоев Лаврову: Южная Осетия – южный форпост для нашей великой Родины

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Сочи с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым и главой югоосетинского МИДа Асхаром Джиоевым.

Министр иностранных дел России поздравил югоосетинских политиков с 15-летием признания Москвой независимости Южной Осетии и с Днем республики.

Лавров говорит, что отношения Москвы и Цхинвали «динамично развиваются». Россия, по его словам, продолжит поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития.

«Отмечаем позитивные тенденции в сфере взаимной торговли, которая в 2022 г. достигла почти 140 млн долларов – пока ещё считаем в долларах, но это ненадолго. Видим большой интерес наших граждан к углублению культурно-гуманитарных связей. Важно, что реализуется инвестиционная программа на ближайшие три года. Уже начата госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 г. включительно. Признательны за поддержку наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в том числе ваше личное внимание к направлению гуманитарной помощи в этот регион. Исходим из того, что все задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, будут выполнены», – сказал Лавров.

Он указал на «тесную координацию по вопросам региональной политики, международной проблематики и в отношении внешних контактов» Южной Осетии.

Гаглоев, в свою очередь, заявил, что Южная Осетия «поддерживает спецоперацию России на Украине и не сомневается, что все поставленные задачи будут выполнены».

«В непростых условиях сегодня приходится всем нам с учетом проведения специальной военной операции, но мы считаем, что, если мы будем действовать скоординированно, все поставленные задачи верховным главнокомандующим Российской Федерации Владимиром Путиным будут достигнуты. Победа, конечно же, будет за нами. Здесь никто сомневаться не имеет права», – отметил он.

Гаглоев говорит, что Россия остаётся «надежным партнером, гарантом мира и безопасности» для Южной Осетии.

«Хочу отметить, что Южная Осетия готова к дальнейшей конструктивной работе со своим стратегическим партнером, готова обсудить все вопросы, которые касаются региональной безопасности и еще раз заверить руководство Российской Федерации, что Южная Осетия со своей стороны остается надежным партнером, южным форпостом для братской, великой нашей большой Родины», – заявил Гаглоев.

Кроме того, он отметил, что за последние 15 лет после признания независимости Южной Осетии отношения с Россией достигли «высокой планки развития сотрудничества во всех областях».