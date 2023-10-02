Глава МИД России Сергей Лавров завтра проведет в Сочи двусторонние и трехстороннюю встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии. Эксперты, наблюдающие за Южным Кавказом, уже назвали эту встречу первой сверкой часов Москвы со своими союзниками после установления Азербайджаном полного контроля над Нагорным Карабахом по итогам однодневной войны 19-20 сентября.

По информации МИД России, в повестке дня широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, региональной и международной проблематики:

«В ходе трехсторонних переговоров особое внимание предполагается уделить теме координации «на площадке» Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, являющихся уникальным диалоговым форматом, где участвуют официальные представители Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, Россией и США) при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ».

Министры иностранных дел, которые также приедут в Сочи, подпишут планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 годы, говорится в сообщении МИД РФ.

В Цхинвале предстоящая встреча на слуху примерно с 28 сентября, но при этом, как подчеркивают местные наблюдатели, не было информации ни о формате, ни о тематике предполагаемых обсуждений. По наблюдениям осетинского блогера Алика Пухати, общественное мнение сразу связало эту встречу с трагедией Арцаха:

«Встреча в небывалом до сегодняшнего дня формате – не было до сегодняшнего дня случая, чтобы Сергей Лавров одновременно встречался с президентами и министрами иностранных дел сразу двух республик. Обращает на себя внимание и тот факт, что мероприятие происходит сразу после падения Арцаха. Можно предположить, что эта тема будет затронута. На мой взгляд, Сергей Лавров попытается успокоить руководителей республик, вселить в них уверенность, что трагедия Нагорного Карабаха с ними не случится. Нельзя исключать, что эта встреча – сигнал для всего Южного Кавказа, что, несмотря на падение Арцаха, Россия не собирается уходить из региона. В остальном, скорее всего, ничего нового там быть не может. Я имею в виду принципиально нового и важного с точки зрения глобальной или даже региональной политики. Дело в том, что принципиальные судьбоносные решения принимаются на уровне администрации президента, и мы это уже неоднократно наблюдали. А МИД, как правило, занимается уже технической стороной вопроса».

Российский политолог Модест Колеров считает встречу в Сочи реакцией внешнеполитического ведомства России на выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на 78-й сессии Генассамблеи ООН, в ходе которого он призвал абхазских и осетинских братьев объединиться с Грузией для борьбы с их общим врагом – Россией. Говорит Модест Колеров:

«Конечно, выступление Гарибашвили – это вопиющее хулиганство. Надо понимать, что это хулиганство стало результатом падения Карабаха, но ответ на выступление Гарибашвили в анонсировании этой встречи Лаврова мне виден ясно. Ловушка для нашей дипломатии заключается в самом формате Женевских консультаций. Они не нужны, и разговор о том, что нужно глубже и шире координировать свою деятельность, – это абстракция. Вообще быть не должно этих консультаций.

– Но все-таки Женевские дискуссии – это один из последних международных переговорных форматов, в котором участвует Россия. Есть мнение, что Москва хочет его сохранить.

– Я понимаю, что Россия может сохранять этот последний островок какого-то диалога, но диалогу этому грош цена, особенно после заявления Гарибашвили в адрес Абхазии и Южной Осетии. Дескать, давайте, братья, вместе против проклятой России выступим! За что? За территориальную целостность Грузии против вашей независимости, против вашей многолетней борьбы, против ваших жертв в оправдание грузинской агрессии 2008 года? Так что ли? Я удивлен, что Гарибашвили на это пошел, потому что мне он казался трезвым человеком. Но сейчас впечатление от судьбы Нагорного Карабаха, видимо, настолько велико, что он хочет подпрыгнуть.

– А Лавров тогда что делает?

– А Лавров просто отвечает на это подпрыгивание в таком танце и больше ничего. Никакого содержательного предмета в Женевских консультациях нет».

По словам Модеста Колерова, в официальном сообщении МИД России есть и другой момент, который трудно не заметить. Это указание на необходимость обратить особое внимание на координацию действий сторон:

«На дипломатическом языке слово «координация» и обсуждение слова «координация» без всяких вариантов означает проблему. Когда говорят, что нужно обсудить координацию, это значит, что в реальности координации нет. Когда хотят поговорить о здоровье, значит, кто-то чем-то болен. Я не знаю, какие конкретно претензии у Лаврова. В чем там кто нарушил координацию.

– Недавно во Владикавказе прошло во многом демонстративное мероприятие российско-грузинского делового совета с участием представителя югоосетинской Торгово-промышленной палаты. Участники заседания обсуждали тему транспортного транзита через территорию РЮО. Некоторые из югоосетинских наблюдателей считают неслучайным это совпадение по времени. Они полагают, что эта тема может стать одной из тех, которые будут обсуждаться в Сочи. Что вы на это скажете?

– Да, есть сведения о том, что в Южной Осетии существуют силы, желающие открыть транзит через Южную Осетию в Грузию. Эти сведения звучат в публичной сфере. Мы хорошо помним эту огромную раковую опухоль Эргнетского рынка. Это был мощнейший источник коррупции, политического и экономического свойства, и этот источник у многих в Грузии создавал ощущение, что Южную Осетию можно таким образом купить. Вот я думаю, что тревоги по поводу открытия транзита из России в Грузию через Южную Осетию опираются на предположение, что такого рода транзит может стать источником коррупции. В конце концов, что этот транзит? Что он может добавить больше, чем российские федеральные программы по поддержанию военной базы, жилищного строительства, ну и, в принципе, содержания Южной Осетии? Ничего. Это какой-то паркетно-кабинетный частный бизнес. Может быть, вопрос «о координации» как раз скрывает осуждение этих попыток «шить на дому»? Не знаю, надо подумать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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