Обзор грузинской прессы

Согласно разным последним исследованиям, более 30% избирателей – это люди, не определившиеся с тем, за кого будут голосовать, пишет газета «Квирис палитра». Это достаточно большая цифра, указывающая на то, что постановка сил в Грузии может кардинально измениться. Последние опросы показывают, что в политическом рейтинге все еще лидирует «Грузинская мечта», на втором месте находится «Национальное движение», а на третьем – партия «За Грузию», созданная экс-премьером Георгием Гахария. Он оказался политиком с успешной и интересной карьерой, заявил в разговоре с изданием политолог Вахтанг Дзабирадзе.

Он (Гахария) пока не совершает ошибок, не шумит на телевидении каждый день, поэтому есть постоянный интерес к тому, где он находится и что планирует

«Он – противоречивая фигура. Сложно припомнить подобный шаг, на который он пошел, - я имею в виду отставку. Отставка Гахария была очень неожиданным и интересным шагом, который, на мой взгляд, до сих пор работает на электорат. Кроме того, он бывший представитель правящей партии, некоторые из его сторонников до сих пор находятся в госструктурах или областных администрациях. Он пока не совершает ошибок, не шумит на телевидении каждый день, поэтому есть постоянный интерес к тому, где он находится и что планирует. У него масса плюсов, которые в итоге и отразятся на его рейтинге. Он принял правильное решение, позволив выступать на камеру членам своей команды. С людьми, которые не выделялись в правящем большинстве, теперь познакомились все, они стали лицами партии. Из этих людей Гахария создал политическую команду, которая ничем не уступает другим политическим группам», – говорит респондент издания.

Впрочем, конкуренцию правящей партии и «Национальному движению» сможет создать и президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае, если решится включиться в выборы.

«Она предприняла довольно рискованные шаги, когда впервые начала критиковать правительство. А инициирование процесса импичмента «Грузинской мечтой» – политически очень неправильный шаг. Они думали, что смогут понизить возросший рейтинг Саломе Зурабишвили с помощью импичмента, однако произошло обратное», – заявил Вахтанг Дзабирадзе.

«Получим ли мы статус кандидата в члены ЕС?» – статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство interpressnews. До соответствующего решения остается меньше месяца, а власти в ответ на призыв некоторых западных партнеров завершить работу над 12 рекомендациями лишь раздражают их, заявляет директор Института грузинской политики Корнели Какачия.

Вместо того чтобы принять критику, они (представители грузинских властей), напротив, критикуют в ответ и не прислушиваются к ней

«Вместо того чтобы принять критику, они (представители грузинских властей), напротив, критикуют в ответ и не прислушиваются к ней. Так было в конце правления Саакашвили, он ничего и никого не слышал, так происходит и сейчас. Происходит явная консолидация авторитаризма. Это видно по отношению к международным партнерам, поэтому я не знаю, удастся ли за столь короткое время добиться от Евросоюза положительного решения. Даже в Евросоюзе нет единой позиции – есть государства, которые критикуют реформы, а есть те, которые думают, что Грузии могут дать этот статус, однако к 12 условиям добавят дополнительные», – говорит политолог.

Один из вариантов – это временное присвоение Грузии статуса, что европейские партнеры также обсуждают сейчас, продолжает Какачия, то есть страна может получить статус временно, а после парламентских выборов, если они пройдут демократично, статус будет оформлен окончательно или наоборот.

«Многое будет зависеть от этих нескольких недель. Пока неясно, кто нас поддержит, а кто – нет. К сожалению, нам удалось заставить страны Вышеградской группы, страны Балтии, Польшу, которые традиционно поддерживали нас в нашей внешней политике, сегодня скептически относиться к Грузии», – заявил Корнели Какачия.

* * *

3 октября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» встретится с «Реалом», испанское издание AS поговорило с футболистом из первого клуба Хвичей Кварацхелия.

«Я вырос, наблюдая за играми мадридского «Реала», и скоро мне придется сражаться с ними на поле. Невозможно не волноваться по этому поводу. Криштиану Роналду и Гути – мои любимые игроки. Я старался подражать им, повторять их движения, удары по воротам... Особенно мне нравилось, как Гути обращался с мячом. Мы даже перекинулись несколькими словами, это меня очень обрадовало, это было похоже на сбывшуюся мечту», – цитирует Кварацхелия информационное интернет-агентство sportall.

Футболист поделился и своими планами на будущее.

«Думаю, мне еще есть чему поучиться, я хочу улучшить свою игру и выиграть все, что можно выиграть. Мечтаю выиграть Лигу чемпионов, а также сыграть за сборную Грузии на чемпионате Европы или мира», – заявил Кварацхелия.

Напомним, что матч между «Наполи» и «Реалом» начнется в 23:00 (по тбилисскому времени).

Подписывайтесь на нас в соцсетях