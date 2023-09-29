Новый опрос компании Edison Research вновь продемонстрировал безусловное лидерство правящей «Грузинской мечты» и оппозиционного «Нацдвижения» – обе партии набирают более половины голосов, если бы выборы состоялись сегодня. Впрочем, наблюдатели не сомневаются, что за оставшийся до выборов год конфигурации и предпочтения электората могут претерпеть значительные изменения.

Новый опрос общественного мнения был проведен по заказу оппозиционного телеканала «Формула». Результаты исследования продемонстрировали, что, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись сегодня, пошатнуть позиции лидеров не удалось бы даже умозрительно: результаты партий, выявленные методом аллокации, распределились следующим образом:

«Грузинская мечта» – 37%, Альянс «Единого национального движения» и «Стратегии Агмашенебели» («Платформа победы») – 22%, «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария – 10%. Остальные партии не дотянули до проходного пятипроцентного рубежа. При этом, согласно опросу Edison Research, большинство населения, 67%, предпочло бы видеть новые партии и лица в парламенте.

По мнению политолога Гии Хухашвили, на результаты выборов, которые должны состояться осенью будущего года, наравне с внутренними факторами будут влиять результаты противостояния на фронтах Украины.

«Если война в Украине будет развиваться так, как показывают все прогнозы, – с провалом России и успехом Украины, то у «Грузинской мечты» начнутся серьезные проблемы. Новый передел мира окажет серьезное влияние на нашу внутреннюю политику. В таком случае места «Грузинской мечте» во власти уже не будет, даже если вся оппозиция окажется недееспособной. Фактор войны будет оказывать мощнейшее влияние на результаты выборов», – предположил эксперт.

Что касается внутренних факторов, то тут, по словам Хухашвили, многое будет зависеть от оппозиционных партий, которые находятся вблизи избирательного барьера, который, согласно Избирательному кодексу, составляет 5%.

Таких партий, по данным опроса, всего пять – «Гирчи – больше свободы» совместно с «Дроа», «Лейбористская партия», «Лело», «Для народа» (Ана Долидзе), «Гирчи» – все они набрали по 4%.

«Национальное движение» сейчас находится на грани распада. Некоторая часть электората уйдет вместе с его бывшим председателем Мелия. То, как он вступит в игру, также повлияет на будущий политический расклад. Мы должны дождаться формирования новых политических групп, но в целом я бы выделил возросший авторитет партии Гахария. Опрос также показал, что две трети избирателей сегодня находятся в поисках выхода из замкнутого круга между прошлым и настоящим. И эту позицию твердо занимают Гахария и его группа».

Аналогичные соображения высказал политолог Вахтанг Дзабирадзе, по мнению которого результаты исследования демонстрируют близкий конец однопартийного правления.

«До выборов осталось довольно много времени, и, по моему прогнозу, партии перегруппируются и создадут более сильный третий центр, для которого преодоление порога не будет проблемой. На сегодня 2/3 избирателей стоят в оппозиции к власти, но если произойдет так, что только три партии переступят порог, то слово Гахария будет решающим при формировании правительства. То есть он сможет навязывать свои условия как «Грузинской мечте», так и «Национальному движению». И даже такой расклад является позитивным для оппозиции, поскольку этот опрос показал, что однопартийное правление в Грузии подходит к концу», – заявил эксперт агентству IPN.

В правящей партии категорически не согласны с выводами исследования. По словам члена большинства Алуды Гудушаури, истину не утаить:

«Даже опрос Кезерашвили не смог скрыть реальность, что «Грузинская мечта» получит твердое большинство».

Вице-спикер парламента Гия Вольский также убежден, что «Грузинская мечта» не упустит победу из своих рук.

«Лиса привела в свидетели собственный хвост» – у оппозиции получилось, как в известной пословице. Мы внутри в интенсивном режиме провели общественные опросы, и все они демонстрируют, что у «Грузинской мечты» очень серьезные рейтинги», – заявил Вольский.

В ЕНД убеждены, что данные опроса свидетельствуют в пользу оппозиции. По словам председателя партии Левана Хабеишвили, позиция двух третей опрошенных о том, что они больше не хотят видеть «Грузинскую мечту» у власти, говорит о поражении власти

«Большинство открыто заявляют, что не будут поддерживать власть, и я думаю, что граждане больше не хотят, чтобы ими управляла пророссийская партия и Бидзина Иванишвили. Необходимо также отметить, что из голосующих за партию власти как минимум 10-15% – госслужащие, которые запуганы, поэтому из результата «Грузинской мечты» следует, наверное, вычесть эти проценты. Хотя бы потому, что люди боятся излагать собственную позицию в ходе исследования, чтобы их не уволили с работы или не создали конкретных проблем. Мы уверены в победе грузинского народа», – подытожил политик.

Кроме рейтинга партий, опрос выявил несколько интересных тенденций. Половина опрошенных считают, что в текущем году Грузия не получит статус кандидата в ЕС, при этом за вступление в организацию выступают 90%, а за членство в НАТО – 83%. В пользу стратегического партнерства с Китаем высказались 60% опрошенных.

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