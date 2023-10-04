ФРГ ведет переговоры с Грузией и Молдовой о проблеме миграции – DW

Правительство ФРГ ведет переговоры с рядом стран по поводу так называемого «миграционного партнерства», предусматривающего среди прочего быстрое возвращение из Германии на родину нелегальных мигрантов.

Как пишет DW, об этом сообщил официальный представитель министерства внутренних дел ФРГ. По его словам, в настоящее время, речь идет о шести странах. Это – Грузия, Молдова, Кения, Колумбия, Узбекистан и Кыргызстан.

Пресс-секретарь МВД отметил, что «Грузия и Молдова имеют особый приоритет, потому что более десяти процентов отклоненных заявлений о предоставлении убежища в Германии поступают только от граждан этих двух стран». Так, от граждан Грузии с января по август 2023 года поступило 7405 заявлений, Молдовы – 2124.

Правительства в Тбилиси и Кишиневе выразили готовность к переговорам, пишет издание.

В августе текущего года ФРГ включила Грузию и Молдову в список безопасных стран: заявления просителей убежища из этих стран будут рассматриваться в ускоренном порядке, что приведет к быстрой депортации людей, которым отказано в предоставлении убежища. По словам главы МВД Нэнси Фезер, Грузия и Молдова являются безопасными, поскольку в них нет «страха государственного преследования и государство защищает своих граждан».