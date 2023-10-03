В Грузии наблюдают за беспрецедентным судебным разбирательством. Впервые в истории страны Конституционный суд рассматривает вопрос о возможном нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны. Без одобрения правительства с 31 августа по 2 сентября она встречалась с президентами Германии и Франции, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Сегодня состоялось первое заседание, на котором глава КС Мераб Турава много времени уделил выяснению, по какой причине президент Зурабишвили не явилась в суд лично, а направила туда своих представителей.

Глава Конституционного суда Мераб Турава перед началом суда не стал скрывать разочарования по поводу того, что на сегодняшнем заседании в Батуми президент Саломе Зурабишвили не будет присутствовать сама, а направит на него двух своих представителей: Тамару Чугошвили, бывшего вице-спикера «Грузинской мечты» девятого созыва парламента, и Майю Копалеишвили, экс-судью Конституционного суда Грузии. Для многих, в том числе и для самых представителей президента, оказался неожиданным тот факт, что судья Турава уделил так много времени выяснению причин, по которым президент отсутствовала в зале заседаний. У них была официальная доверенность президента, в которой та письменно выразила полное согласие с их будущими позициями, притом что закон дает ей полное право направить в суд своих представителей. Одна из них, Тамар Чугошвили, является одним из авторов того варианта Конституции, на основе которого 80 депутатов «Грузинской мечты» во главе с Ираклием Кобахидзе направили запрос в КС – дать правовую оценку тому, нарушила ли президент Зурабишвили главный закон, отправившись без согласия правительства на встречи с президентами Германии и Франции, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Президент Грузии не пожелала явиться в Конституционный суд и направила вас?» – обратился глава КС Мераб Турава к Чугошвили и Копалеишвили, за чем последовал целый каскад уточнений с его стороны:

«Вы представляете только правовую сторону или также знаете детали и факты тех визитов? В зале присутствуют представители администрации президента, они лучше знают внутреннюю кухню деятельности президента, и я удивлен, что они вместе с вами не представляют президента. Здесь я вижу и парламентского секретаря президента – почему не он?»

«Я надеюсь, что со стороны президента это не было проявлением неуважения к суду», – продолжал судья Турава.

«Батоно Мераб, это исключено! Ни в коем случае!» – ответила Майя Копалеишвили, однако этот ответ судью не удовлетворил. Турава требовал доказательств, что президент потом не откажется от позиции своих представителей, и было бы хорошо, если бы она хотя бы в письменном виде дала разъяснения. Он заявил и о том, что может специальным распоряжением потребовать явки президента в суд. Этим вопросам более 20 минут не было конца.

«Я не понимаю, почему вы столько времени тратите на это?» – подняв руку, перебила судью Турава Тамар Чугошвили. Ответ Турава многие потом расценили как предвзятость и скрытый намек на «непрогнозируемость поведения президента», в чем ее неоднократно обвиняли представители «Грузинской мечты»:

«Я трачу на это время потому, что мы сейчас выслушаем представителей, а потом президент скажет: «знаете, я и по телевизору не смотрела этот процесс, и даже не знаю, что там было сказано, и вообще я не согласна с позицией моих юристов, я, мол, сама не юрист». Вот чтобы не возникла такая ситуация...»

«Мы не можем в суде разговаривать допущениями», – перебила Чугошвили судью. Он согласился и первым слово предоставил автору запроса, председателю партии власти Ираклию Кобахидзе. Тот напомнил, что правительство заявляет о выполнении 12 пунктов для получения статуса кандидата, а президент в марте в обращении к парламенту, а потом в День независимости Грузии, 26 мая, утверждает об обратном – всего лишь о формальном выполнении 12 пунктов.

«Когда существует такая радикальная разница между политическими позициями президента и правительства, конечно, у правительства есть конституционное право отказать президенту в визитах, но есть у правительства и политическое обязательство на это реагировать», – сказал Кобахидзе.

Здесь сторона президента, Майя Копалеишвили, выступила с ходатайством не затрагивать политическую сторону вопроса. На что судья Мераб Турава пообещал, что и стороне президента будет дана такая возможность. Тем не менее представители президента отмечали, как важно в этом случае оставаться в поле конституционных правовых оценок.

«По отношению к президенту процесс импичмента носит явно политический характер. У этого процесса нет конституционно-правового оправдания, и суд должен пройти по волоску во время заключения, чтобы не выйти за рамки конституционного порядка», – заявила бывший судья КС Майя Копалеишвили.

Далее Копалеишвили отметила, что «президент не является ничьим узником», в том числе правительства, чтобы не действовала и не передвигалась вне границ Грузии.

На этом наставила и второй представитель президента – Тамар Чугошвили, отмечая, что статус главы государства определен 49-й статей, а не только 52-й, на которую указывает «Грузинская мечта», и что есть еще и 78-я статья, обязывающая все ветви власти способствовать евроинтеграции страны, чем и руководствовалась президент. По словам Чугошвили, КС нужно рассматривать эти статьи в соотношении и дать более четкие определения функциям президента и правительства, а не рассматривать вопрос с тех абсурдных, по словам Чугошвили, утверждений «Грузинской мечты», что без согласия правительства президент даже по телефону не имеет права общаться с лидерами других государств.

«Вы над этой Конституцией вместе с Кобахидзе работали, вы тогда были в парламенте, как я помню, да?» – обратился Мераб Турава к Чугошвили.

«Батоно Мераб, я – секретарь комиссии, которая создала данную Конституцию. Я соинициатор этой Конституции. Поэтому для меня очень важно, чтобы эту Конституцию не использовали со злым умыслом, а рассматривали в соответствии с интересами нашей страны. Я и стою здесь поэтому, у меня другой мотивации нет!» – ответила Чугошвили.

«И нам поэтому важно ваше мнение», – согласился судья Турава, и там же поинтересовался, почему президент не полетела сегодня в Бельгию на официальное открытие культурных дней «Европалия – Грузия», если не собиралась явиться в Конституционный суд. Чугошвили это решение объяснила именно проявлением уважения президента к КС.

После этого судьи объявили перерыв на час. Представители президента заявили журналистам, что комментировать процесс будут только после его завершения. А лидер «Грузинской мечты» охотно делился своим мнением:

«Аргументы стороны президента были очень беспомощными. Мы это докажем...»

Высказался он и по поводу неявки президента в суд.

«Это было важно с точки зрения уважения к суду. А так – какой у меня интерес должен быть?..» – пожал плечами Кобахидзе.

Именно в обратном убеждена бывший министр обороны в правительстве «Мечты», юрист по образованию, а теперь глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. Комментируя в прямом эфире ТВ «Пирвели» процесс в КС, анализируя реакции представителей власти, а главное – поведение и реплики судьи Турава, она убедилась в одном:

«Думаю, суду не только поручили вынести определенное решение, ему поручено устроить там цирк. Видимо, кому-то нужна картинка, где Саломе Зурабишвили и Ираклий Кобахидзе будут противостоять друг другу, и у кого из них не выдержат нервы. Ну, не знаю, невообразимое безрассудство. Я очень довольна, что сегодня Саломе Зурабишвили не пошла туда. Честно сказать, я немного нервничала по этому поводу».

Нервничали и в парламенте. На пленарном заседании не обошлось без словесных перепалок. Депутат «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури с трибуны поинтересовался:

«Где госпожа президент? Почему она сегодня не находится в зале того суда, где ставится вопрос, какой цели служило нарушение Конституции страны с ее стороны? Да, она бы там оказалась в неловком положении!»

Оппозиционные депутаты убеждены, что этим процессом «Грузинская мечта» старается перекрыть внутренние проблемы, а главное, хочет сорвать процесс евроинтеграции страны. Ведь оценка Еврокомиссии по этому вопросу будет известна 31 октября, возмущался депутат «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Идет постановка еще одного большого фарса и шоу в Конституционном суде в Батуми. Чьим интересам служит это, давайте зададимся вопросом. Это способствует или препятствует вхождению Грузии в ЕС?»

Вторая половина судебного заседания началась с выступления представителя правительства Вахтанга Бачиашвили. Уточняющие вопросы к нему с обеих сторон и со стороны судей длились несколько часов. Судье Мерабу Турава не понравилось, что представитель президента Тамар Чугошвили «иронично улыбается». Она пояснила, что эта улыбка была адресована лидеру «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе, который отвечал вместо представителя правительства и «читал лекцию».

Устное судебное рассмотрение вопроса продолжится и завтра. Конституционный суд впервые рассматривает подобный вопрос. Выяснилось, что у суда нет четкого регламента, как ведется заседание по поводу импичмента. В КС решили руководствоваться регламентом об общих судах, однако с оговорками, что на этом заседании ни автор заявки – «Грузинская мечта», ни президент не будут рассматриваться как стороны, тем более к ним не подходят стандартные в суде определения – «истец» и «ответчик». Остается неизвестным и то, решат ли в КС вызвать президента Зурабишвили для разъяснений.

Сама президент сегодня отказалась от комментариев. Она лишь ограничилась одной фразой, сказанной журналисту ТВ «Пирвели»:

«Что будет, то будет, а все будет хорошо».

Свой ответ на вопрос, «нарушила или нет президент Конституцию», девять судей должны дать до 15 октября. В случае отрицательного ответа парламент не имеет права возвращаться к этому вопросу. При положительном вердикте КС в парламенте в течение двух недель должно состояться голосование.

Для импичмента президента нужны 100 голосов, которых у «Грузинской мечты» нет, поэтому оппоненты расценивают импичмент как попытку правящей партии сорвать процесс предоставления Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС.

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