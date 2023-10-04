Заключение по делу о возможном нарушении Конституции президентом Грузии будет вынесено 14-15 октября, сообщил судья Конституционного суда Георгий Тевдорашвили.

«Конечно, дело важное, и суд подготовит заключение за месяц – срок, предусмотренный Конституцией. Естественно, один месяц отсчитывается от подачи иска в суд, и к середине октября, к 14-15 октября, заключение в суде должно быть готово. Что касается оценки – является ли данное дело материалом первого курса юридического факультета… стороны имеют право давать оценки», – сказал судья.

4 октября Конституционный суд возобновил слушания по конституционному представлению депутатов «Грузинской мечты». Они считают, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, , отправившись без согласия правительства на встречи с президентами ФРГ и Франции, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Президент на процессе не присутствует – её интересы представляют Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.

Если Конституционный суд признает, что Зурабишвили нарушила Конституцию, процесс перейдет в парламент. Для импичмента президента необходимо 2/3 голосов, то есть 100 депутатов. На данном этапе у «Грузинской мечты» нет необходимой поддержки.