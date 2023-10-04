Госдеп США: обвинения Грузии в адрес проекта USAID – ложные

Обвинения властей Грузии в адрес Агентства США по международному развитию (USAID) являются ложными, заявили в американском Госдепартаменте.

«Наше посольство в Тбилиси сделало очень четкое заявление по этому поводу. Наша помощь прозрачна, и мы продолжим поддерживать грузинские организации, которые работают над защитой основных прав, предусмотренных Конституцией Грузии и международными обязательствами Грузии», — заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» назвал заявление посольства США «оскорбляющим общественность».

На брифинге Ведант Патель также затронул тему поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии:

«Регионы, оккупированные Россией, являются неотъемлемой частью Грузии, и мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — заявил Патель.

Кроме того, представитель Госдепартамента призвал власти Грузии осуществить реформы для получения статуса кандидата в члены ЕС, передает Общественный вещатель.

«Мы продолжаем сотрудничать с грузинским народом, поскольку он стремится к демократическому, процветающему, мирному и евроатлантическому будущему. Мы призываем правительство Грузии осуществить необходимые реформы для получения статуса кандидата в ЕС, и мы готовы помочь правительству в этом», – сказал Патель.

Напомним, что 18 сентября в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия. В СГБ заявили, что в осуществлении «революционного сценария» планируется использовать организацию CANVAS, созданную бывшими лидерами сербского молодежного движения «Отпор».

В грузинской спецслужбе утверждают, что авторами «революционного сценария» являются бывший заместитель министра внутренних дел в правительстве Михаила Саакашвили, ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, бывший охранник Саакашвили – Михаил Батурин, а также командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.