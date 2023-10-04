Грузинские НПО выступили против ужесточения правил проведения митингов

Неправительственные организации Transparency International и «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED) призывают парламент Грузии отказаться от поддержки изменений в закон «О собраниях и манифестациях» и «обеспечить возможность пользоваться правами и свободами, гарантированными конституцией».

«Инициированные изменения жестко ограничат свободу собраний и выражения мнений, гарантированные Конституцией Грузии и международными стандартами. Мы считаем, что такие законодательные изменения станут шагом назад с точки зрения положения в сфере прав человека», – говорится в сообщении организаций.

Согласно законопроекту, ужесточаются правила установки временных конструкций во время собраний и демонстраций, то есть участникам митингов заранее запрещается устанавливать такие конструкции

если возникает опасность для участников митинга или других лиц;

если они мешают полиции охранять общественный порядок и безопасность;

создают проблему нормальному функционированию предприятия, учреждения или организации;

либо они не связаны с проведением собрания или демонстрации.

НПО отмечают, что в рамках изменений будут назначены санкции. В частности, нарушение новых правил повлечет за собой конфискацию предмета (временной конструкции) и штраф в размере 500 лари, либо конфискацию предмета и административный арест сроком до 15 суток. А если нарушитель является и организатором (собрания, акции) – конфискация предмета и штраф в размере 5000 лари, либо конфискация предмета и административный арест на срок до 15 суток.

«Свобода собраний и выражения мнений — это фундаментальное конституционное и конвенционное право, которое широко защищается нашими законами. Ограничение этого права допускается только в том случае, если это необходимо для демократического общества. Расплывчатые формулировки, содержащиеся в представленном проекте, на самом деле задействуют ограничения и запреты, которые препятствуют реализации права на собрания и демонстрации и резко ухудшают уровень защиты свободы собраний и выражения мнения в стране. Начатые законодательные изменения – продолжение порочной практики административных задержаний, о которой гражданский сектор говорит уже много лет. Это указывает на желание правительства ограничить свободу выражения мнений и избежать общественных протестов по поводу проводимой им политики», – сказано в заявлении организаций.