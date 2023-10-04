В Тбилиси сменят флаг, герб и ограничат движение крупногабаритного транспорта

Мэр Тбилиси озвучил несколько новшеств, которые ждут грузинскую столицу в ближайшем будущем. Как сообщил Каха Каладзе, с 1 января 2024 года планируется ограничить движение крупногабаритных транспортных средств (категории М3, Н2 и Н3) в отдельных районах Тбилиси в часы пик.

«Сегодня можно сказать, что муниципалитет располагает одними из новых и хорошо организованных автобусов и микроавтобусов в Европе, однако это не означает, что в Тбилиси нет проблем в этом направлении и все в порядке… Сегодня в час пик (по столице) передвигается более 600 000 частных автомобилей. Проблема заключается и в том, что в пробках в часы пик часто встречаются большие грузовики, которые из-за своих размеров, еще больше затрудняют движение», – отметил он.

Потому в Тбилиси, с начала 2024 года движение крупногабаритного транспорта будет запрещено с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00, кроме выходных дней и августа.

Правила не будут распространяться на общественный транспорт, транспорт, «необходимый для ликвидации чрезвычайных и опасных для жизни случаев», транспорт, необходимый для реализации муниципальных или государственных инфраструктурных проектов, а также для передвижения школьников и студентов и для осуществления туристической деятельности.

Еще одно новшество, о котором сообщил градоначальник – у Тбилиси появятся новые флаг и герб. Мэрия планирует объявить конкурс на создание новых геральдических символов Тбилиси. Геральдическая символика столицы на данный момент не соответствует критериям, установленным законом, заявляет Каладзе.

«Герб и флаг муниципального образования относятся к символам государственного значения, а порядок их установления и использования регулируется законодательством. Геральдические символы Тбилиси, которые используются до сих пор, не соответствуют критериям, установленным законом «О символах государственного значения», и должны быть приведены в соответствие с установленными требованиями», — заявил Каладзе.

В мэрии будет создана специальная комиссия, которая отберет лучшие эскизы. При этом использование нынешних символов будет по-прежнему возможно, но с символической и неофициальной нагрузкой, сообщает мэр.