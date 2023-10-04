Вопреки возражениям оппозиции, общественных активистов и экспертов, большинство парламента на пленарной сессии проголосовало сегодня в первом чтении за ужесточение норм проведения митингов и манифестаций. За основу взята информация СГБ о подготовке оппозиции к захвату власти насильственным путем.

Заседание парламента продолжалось четыре часа. Депутаты нередко говорили на повышенных тонах и обменивались взаимными оскорблениями. Несмотря на все аргументы оппозиции, большинство под аплодисменты проголосовало за законопроект в первом чтении.

По словам одного из инициаторов законопроекта, председателя комитета по образованию и науке Гиви Миканадзе, основой для изменений в законе стало официальное заявление Службы государственной безопасности Грузии от 18 сентября 2023 года о якобы подготовке противоправных действий в октябре-декабре. Как пояснил Миканадзе на пленарном заседании парламента, ужесточение законодательства позволит предотвратить противоправные действия, поскольку действия «антиправительственных элементов» несут угрозу общественному порядку и безопасности граждан.

«В частности, согласно законопроекту, участникам собрания или демонстрации запрещается организовывать временные сооружения, если их организация создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам; препятствует полиции обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности; вызывает нарушение нормального функционирования учреждений или организаций. Я очень извиняюсь, но мы не можем сидеть сложа руки, когда на кону жизнь и здоровье хотя бы одного гражданина. Поэтому мы принимаем срочные меры. Именно потому, что сейчас октябрь, именно потому, что было объявлено, что переворот запланирован на октябрь-декабрь, мы ускорили этот процесс и представили изменения, которые ориентированы на защиту общественного порядка», – сказал Миканадзе.

Противники поправок считают, что «Грузинская мечта» приступила к принятию репрессивных законов, и уже нарекла поправки «российским законом №2», поскольку нововведения существенно ограничивают свободу слова и собраний, угрожая участникам протестных акций денежными штрафами и тюрьмой за малейшую активность на улице.

По словам представителя фракции «Еврооптимисты» Романа Гоциридзе, туманная и противоречивая казуистика законодательства наделяет органы правопорядка неограниченными репрессивными возможностями:

«Конструкция по вашему соображению – это палатка, и вы боитесь палатки, вы ждете «палаточной революции», и это смешно. Является ли таковой разборная сцена? Или, например, флаг – это конструкция?! Может ли протестующий помахать достаточно длинным флагом, и его не обвинят в том, что он хотел ударить кого-то по голове, хотя он этого не сделает? Объясните нам, что в итоге представляет собой ваша трактовка слова "конструкция"», – заявил Гоциридзе.

В свою очередь, представитель фракции «Гирчи» Сандро Раквиашвили задался вопросом, почему бездоказательные заявления властей о готовящемся перевороте должны ограничивать права граждан?

«СГБ утверждает, что намечается революция и что они заложат бомбы в палатки и взорвут их. Вместо того чтобы посмеяться над этим заявлением, мы спешно запрещаем палатки. Если бы СГБ заявила, что они собираются заложить бомбу в машину, мы бы запретили транспорт? Если спецслужбы знают, что готовятся теракты, то пусть ловят террористов. Если вы не можете поймать террориста и пытаетесь запретить палатки, то чья это проблема – СГБ, ваша или общества? Давайте не будем создавать проблемы обществу. Давайте просто оставим эту комическую ситуацию как есть, назовем это недоразумением, заменим руководство госбезопасности и выберем таких людей, которые впредь не будут доводить ситуацию до абсурда».

Попыткой властей подавить право граждан Грузии на выражение собственного мнения назвала происходящее депутат от «Лело» Ана Нацвлишвили:

«Господин докладчик, вы когда-нибудь стояли на митинге? Тогда бы у вас были другие отношения с правом на собрания и манифестации, и у вас не было бы постоянных попыток демонизировать мирные акции и протесты. Когда правительство теряет силы, возможности и моральные ресурсы, чтобы говорить со своими гражданами, тогда начинается борьба со свободой собраний и манифестаций. Что касается попыток лишить граждан Грузии права выражать свое мнение. Когда вы не слышите этого мнения, не пускаете людей в парламент, боретесь с транспарантами и наказываете людей за то, что они держали в руках чистые листки, к чему вы идете? Вы, правительство, которое пришло к власти под лозунгом справедливости, куда вы скатились, осознаете?»

«Инициированные изменения жестко ограничат свободу собраний и выражения» – так отреагировали НПО «Transparency International-Грузия» и «Справедливые выборы» на предложенные властью поправки.

«Мы считаем, что законодательные изменения станут шагом назад с точки зрения соблюдения прав человека. Мы призываем парламент Грузии отказаться от поддержки упомянутой инициативы, не ухудшать правовые рамки свободы собраний и выражения мнений в стране и обеспечить возможность пользоваться правами и свободами, гарантированными Конституцией Грузии и международными стандартами», – говорится в заявлении.

Против принятия закона выступают гражданские активисты, которые завтра, 5 октября, будут протестовать перед зданием парламента. Акция назначена на два часа дня.

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