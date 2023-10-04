Виталий Шария

О том, что произошло в этом году с Нагорным Карабахом, написано и будет написано множество публикаций. И, конечно же, многими людьми, которые гораздо более глубоко, чем я, знают тему. Мне же хотелось бы поделиться сугубо личным ее восприятием как одного из миллионов людей своего поколения, живших и на советском, и на постсоветском пространстве. Тем более близко от места действия – на Южном Кавказе.

На днях пришло в голову, будто читаю с продолжением длинный-длинный остросюжетный роман, где персонажами являются страны и народы. И так же, как люди меняются – с течением времени и оказываясь в новых жизненных ситуациях, происходит это и с такими персонажами.

Недавно, после того как загрохотали залпы однодневной, третьей карабахской войны 19-20 сентября 2023 года и Армия обороны Нагорного Карабаха капитулировала, у одного из аналитиков в соцсетях промелькнула фраза, что конфликт вокруг НКАО вызвал распад СССР. Ну, это, допустим, преувеличение, но то, что именно армяне Нагорно-Карабахской автономной области через пару лет после начала горбачевской перестройки, потребовав перехода ее из Азербайджанской ССР в состав Армянской, стали застрельщиками этнополитических конфликтов на территории бывшего СССР, – общеизвестный факт.

В Абхазии наверняка многие по этому поводу скажут, что абхазы еще в 1978-м выступали с требованием выхода из Грузинской ССР. Но в условиях советской тоталитарной системы и информационной блокады это было мало кому за пределами Абхазии известно. Нагорный Карабах же, став в 1988 году запалом для резкого обострения армяно-азербайджанских отношений в целом, оказался в центре внимания советских СМИ.

Сыграли роль как крайнее ожесточение участников конфликта, так и давние исторические и культурные корни споров вокруг Карабаха. Эта территория еще в 347 году нашей эры после раздела Великой Армении между Римской империей и Кавказской Албанией оказалась под властью последней, которая в свою очередь находилась в вассальной зависимости от Ирана. А спустя много столетий, в 1921 году, после советизации Южного Кавказа, произошел случай, который можно было бы назвать курьезным, если бы не весь трагизм исторической ситуации. 4 июля 1921 года Кавбюро ЦК РКП (б) признало Нагорный Карабах частью Армении и постановило включить регион в состав Армянской Советской Республики. Но на следующий день тем же органом было принято противоположное решение и Нагорный Карабах был передан Советскому Азербайджану с предоставлением широкой областной автономии.

Как любил говорить в интервью зарубежным СМИ представитель абхазского лидера Владислава Ардзинба на международных переговорах Анри Джергения, «право народов на самоопределение и территориальная целостность – это два соперничающих принципа». Очень точное определение. Нельзя сказать, что тот, кто придерживается одного из этих принципов, всегда прав, а его оппонент – всегда неправ. Каждый случай индивидуален, ибо основан на целом комплексе этнополитических, исторических и прочих обстоятельств. Тем более и победа может на данный момент истории остаться или за одним, или за другим принципом. Но я согласен с теми, кто утверждает, что в праве народов на самоопределение обычно преобладает гуманный подход, а в борьбе за территориальную целостность государства – силовой.

Кстати, в таком исторически сложном случае, как нагорно-карабахский, представим себе, что не было «переигровки» 5 июля 1921 года Кавбюро ЦК РКП (б), а осталось бы в силе решение предыдущего дня – тогда бы ни о какой территориальной целостности Азербайджана и речи не шло. Но в переигровке той сыграла роль, наряду с прочим, и географическая сложность – на карте контуры НКАО, а затем НКР напоминают очертания человеческого зародыша, как бы отделившегося от матери-Армении. А Лачинский коридор, о котором вся общественность СССР узнала в конце восьмидесятых годов, напоминал пуповину, которая связывала Армению с Арцахом.

Ну, и, конечно, если говорить об ожесточенности, то как тут не вспомнить погром в конце февраля 1988 года в Сумгаите, унесший, по неофициальным данным, сотни жизней людей и вызвавший потоки армянских беженцев в Армению и НКАО. Да, были и 200 тысяч беженцев-азербайджанцев из Армении, была у Азербайджана и своя аналогичная Сумгаиту боль – Ходжалы с массовой гибелью мирных жителей. Но ходжалинская трагедия произошла уже позже, в феврале 1992-го. Так или иначе, в центральных советских СМИ конца восьмидесятых непредвзятый наблюдатель видел в основном мирные митинги жителей Степанакерта и статьи симпатизирующих армянской стороне историков и публицистов против описания насилия со стороны азербайджанской стороны, причем, помимо армянских беженцев из Баку, было тогда и много русских.

Что касается восприятия конфликта вокруг Нагорного Карабаха в абхазском обществе, то тут прежде всего надо учесть проживающую в Абхазии многочисленную армянскую диаспору и то, что азербайджанцев в ней как тогда, так и сейчас живут единицы. И, может быть, главное – то, что абхазы и арцахцы были «братьями-сепаратистами». Уточним, впрочем, что в случае с армянами Нагорного Карабаха мы имеем дело, очевидно, с разновидностью сепаратизма, который называется ирредентизм, то есть стремление к отделению с целью присоединения к другому государству. Впрочем, в дальнейшем, как мы знаем, Армения не только не присоединила НКР, но и не признала его независимость. Но это уже отдельный разговор…

И вот вспоминается, как в ту пору, в позднесоветские годы, я опубликовал в одной из абхазских газет статью на тему межнациональных отношений. В основном, конечно, о наших, местных делах, но коснулся и нагорно-карабахского «яблока раздора». Слегка коснулся, но с некоторой симпатией все же к «сепаратистам». И каково же было мое удивление, когда через неделю-две на адрес редакции, где работал, пришла по почте огромная бандероль от незнакомого мне азербайджанца из Баку. Откликаясь на мою попавшую ему в руки статью, этот ученый муж решил переубедить меня с помощью многих присланных им ксерокопий публикаций сторонников Баку в этом конфликте… Не стал ему ничего отвечать, ибо не видел в этом смысла, все доводы его единомышленников мне в принципе были знакомы, но поразился тому, с каким напором идет тут информационная война – даже на представления неведомого им автора в маленькой Абхазии была цель повлиять.

Ну, а далее, после распада СССР, боевые действия грузино-абхазской и армяно-азербайджанской войн развивались, как известно, почти синхронно и завершились разгромами армий Тбилиси и Баку. Первая – в сентябре 1993-го, а вторая – через несколько месяцев, в мае 1994-го.

При этом для многих наблюдателей со стороны, в том числе и для меня, схватка армянской и нагорно-карабахской армий, с одной стороны, и азербайджанской, с другой, представлялась схваткой мужчин в честном бою, где армяне отомстили за сумгаитскую расправу и добились права арцахцев свободно жить на земле, где жили многие поколения их предков. Но захват армянами семи прилегающих к Арцаху районов с азербайджанским населением представлялся уже явным перебором, хотя у Еревана и Степанакерта была своя логика: они не хотели, чтобы в силу географической ситуации НКР была со всех сторон окружена азербайджанской территорией и, соответственно, азербайджанскими вооруженными силами. Тем не менее восемьсот тысяч из этих районов стали беженцами, в Баку даже утверждали, что до миллиона. И еще, конечно, унижение, испытанное в начале девяностых Азербайджаном, военное поражение которого было во многом обусловлено внутриполитическим раздраем, взывало к военному же реваншу.

Летом 2004 года довелось принять участие во встрече журналистов Южного Кавказа в Лондоне. И вот во время прогулки всей группы на катере по Темзе моим соседом по скамейке оказался азербайджанец из Баку. Насколько помню, прямо про Карабах им не было произнесено ни слова, но те оптимизм и гордость, с которыми он рассказывал про бурный экономический рост в его стране, особенно рост военного бюджета, не оставляли сомнений в том, что там о реванше мечтают, реванша ждут…

Ну, а что же армяне? Есть расхожая фраза – «В Армении есть культ Карабаха». Можно сказать, что в какой-то момент Карабах стал национальной идеей Армении, духоподъемной идеей. Неслучайно не раз президентами Армении становились выходцы из Карабаха. Но все течет, все меняется. И постепенно в Армению, похоже, пришла и стала усиливаться усталость от НКР.

И, конечно, о многом говорят цифры. Население Армении на четверть уменьшилось по сравнению с началом 1990-х, ибо многие уехали в поисках лучших условий жизни. В то время численность населения Азербайджана на треть выросла, с семи с лишним миллионов человек в 1989 году до 10 с лишним миллионов сегодня. Ныне оно более чем в три раза превышает население Армении.

Объявленная в конце прошлого месяца самоликвидация Нагорно-Карабахской Республики вызвала шок – такого в современной истории не было. Но если внимательно проследить за событиями последних лет, все к этому шло почти неминуемо. Аналитики говорят, что в конце второй карабахской войны, три года назад, азербайджанские военные были уже под Степанакертом и все могло закончиться тогда. Но Ильхам Алиев не захотел лишних жертв и большого международного скандала, он решил пойти как бы на мировую и сделать паузу. В этом же году силы России, на которую как на защитницу в течение веков надеялись армяне, были отвлечены на затяжную войну на Украине. И с патроном Азербайджана Турцией России сейчас конфликтовать совсем не с руки. В течение десяти месяцев Баку устроил блокаду НКР и полузадушил ее «костлявой рукой голода». Вот так и победил с разгромным счетом принцип территориальной целостности…

Примечательно, что на сей раз ни разу мне не довелось услышать постоянно звучавшие от представителей Арцаха лет 30-35 назад слова о могилах предков в этой земле, о христианских храмах на этой земле и так далее – понятно, что сейчас шла речь о жизни и смерти, в том числе детей.

В эти дни мне не раз приходило в голову фантастическое предположение: что если бы 35 лет назад жители Арцаха или, скажем так, делегаты от них, на некоей машине времени побывали в Лачинском коридоре и увидели происходившее в нем в конце нынешнего сентября? Может быть, они тогда приняли бы решение оставить все как есть, сохранив в будущем и автономию, и дома свои?

Но что-то подсказывает мне, что покорность метрополии отнюдь не гарантировала бы всего этого. Другое дело, что в какой-то момент вождям с армянской стороны не хватило мудрости и политической интуиции. И что-то для них пошло не так. А для азербайджанцев – так.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях