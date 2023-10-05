МИД Грузии критикует планы размещения пункта базирования ВМФ РФ в Абхазии

МИД Грузии выражает обеспокоенность в связи с заявлениями президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, согласно которым в Очамчирском районе появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ.

«Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередную провокационную попытку легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

Международное сообщество твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и прекратить незаконную оккупацию неотъемлемых регионов Грузии», – заявили в МИД Грузии.

По информации абхазского президента, соглашение о размещении пункта постоянного базирования военно-морского флота РФ было подписано в ходе визита в Абхазию малого ракетного корабля Черноморского флота России – «Циклон».