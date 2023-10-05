Россия разместит в Абхазии пункт постоянного базирования ВМФ – Бжания

В Очамчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано, заявил в интервью «Известиям» абхазский лидер Аслан Бжания.

«В день нашего праздника [в честь 30-летия победы в грузино-абхазской войне, 30 сентября – ред.] к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сказал Бжания.

Говоря об отношениях с Тбилиси, абхазский лидер рассказал о сотрудничестве по энергетике.

«Взаимодействие имеет место в одном направлении — в плане экономики, ИнгурГЭС. Мы эксплуатируем эту станцию совместно, плотина находится на территории Грузии, а сама станция — на территории Абхазии. Что касается других аспектов, то, за исключением женевских дискуссий, практически никаких контактов нет», – сказал он.

Бжания вновь заявил, что нынешние руководители Грузии – «прагматики».

«Как мне представляется, действующее руководство Грузии, я имею в виду премьер-министра и его команду, а не президента Грузии — это люди-прагматики, и в этом смысле таких проблем больших не было, так скажем. Но изредка случается так, что не столько грузинские, сколько американские самолеты-разведчики нарушают воздушное пространство, мы это дело фиксируем. Но понятно, что эта разведка осуществляется в интересах Вооруженных сил Соединенных Штатов и в какой-то степени и Грузии», – сказал абхазский президент.

Бжания при этом добавил, что «руководство Грузии уделяет соответствующее внимание вооруженным силам, и вопрос возврата абхазских территорий и территорий Южной Осетии с повестки дня там никто не снял».