Пашинян, Макрон, Шольц и Мишель встретятся в Гранаде, несмотря на отказ Алиева

Лидеры Армении, Франции, Германии и Европейского совета – Никол Пашинян, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Шарль Мишель проведут встречу, несмотря на отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель ЕС на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Четырехсторонняя встреча лидеров Армении, Франции, Германии и Евросовета пройдет, чтобы обсудить текущую ситуацию, обсудить, что ЕС может сделать, перспективы дальнейшей работы над нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также практические меры по продвижению и углублению повестки ЕС - Армения», – согласно ТАСС, сказал он.

Как сообщалось ранее, Алиев отказался от встречи в Гранаде. Причина, по информации азербайджанской стороны, – «деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече».