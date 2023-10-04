Азербайджан и Армения на шаг дальше от подписания мирного договора. Встреча между президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном в испанской Гранаде отменена. Баку отказался от переговоров в свете деструктивной, как считают в Азербайджане, позиции Франции. Париж в последнее время усиливает политическую и дипломатическую активность в регионе. А побывавшая с визитом в Ереване министр иностранных дел Пятой Республики Катрин Колонна пообещала Армении военные контракты, которые позволят укрепить обороноспособность страны. В самом Ереване надеются, что Европа не ограничится заявлениями и введет против Азербайджана экономические и политические санкции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанской Гранаде. Переговоры должны были пройти 5 октября при посредничестве Запада. Причиной в Баку называли «деструктивную позицию Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия во встрече Турции».

«Под деструктивной позицией Франции» в Баку, очевидно, подразумевают намерение Парижа помочь Еревану в модернизации вооруженных сил. Да и высказывания главы МИД Пятой Республики Катрин Колонна в ходе ее визита в Армению вряд ли понравились властям Азербайджана. Колонна недвусмысленно дала понять, что Франция считает действия Баку в Нагорном Карабахе в корне противоречащими международному праву и обещаниям самого президента Алиева. А также озвучила намерения Парижа обеспечить суверенитет Армении:

«Я хотела бы публично заявить, что Франция дала свое согласие на заключение контрактов с Арменией, которые позволят поставлять в Армению военную технику, чтобы она могла обеспечить свою оборону. Конечно, в сегодняшней ситуации я также хотела бы высказать свои взгляды на ситуацию в Нагорном Карабахе. И я хочу еще раз сказать, что произошедшее является грубым нарушением международного права. Я чувствую необходимость сказать это еще раз. Потому что мы несколько раз слышали от Азербайджана и России, что это добровольный выезд людей. Нет. Это не добровольный выезд, это вынужденный выезд. Нам нужно очень четко прояснить этот вопрос. Это неправда. Ни один из выездов не является добровольным. Моя сегодняшняя поездка – это способ продемонстрировать крайнюю бдительность Франции в отношении любой угрозы или мысли о подрыве суверенитета Армении».

Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна должны были пройти при участии лидеров Франции, Германии и Европейского совета. Ереван и Баку выражали надежду на то, что подписание мирного договора уже близко. Однако возросшая политическая и дипломатическая активность Парижа, очевидно, очень не нравится Баку. Серьезная поддержка со стороны одного из ведущих европейских государств, по мнению многих аналитиков, делает Ереван менее сговорчивым. Особенно в части реализации проекта Зангезурского коридора, который по плану Баку и Анкары должен связать Азербайджан с его эксклавом – Нахичеванью – через территорию Армении.

В Ереване считают, что такое развитие событий может поставить под вопрос суверенитет Армении. Как отметил армянский посол в ЕС Тигран Балаян, налицо все признаки того, что Азербайджан намерен продолжить агрессивные действия теперь уже непосредственно против Армении:

«Не только правительство Армении, но и многие эксперты, в том числе некоторые из стран-членов ЕС, считают, что нападение на Армению неизбежно. Я не верю ни единому слову, ни единому заверению, исходящему как от самого Алиева, так и от его окружения и посланников. Единственное, во что я верю, это в то, что у Европы есть историческая возможность помочь демократии противостоять жестокой диктатуре, которая хочет осуществить вторжение и разрушить демократическое общество».

При этом Балаян подчеркивает, что Европа должна отреагировать на нарушение Азербайджаном своих обязательств по неприменению силы в отношении Нагорного Карабаха не только словами, но и конкретными действиями в виде жестких экономических санкций:

«Мы представили свои предложения Европейскому союзу. Прежде всего, должен быть дан решительный ответ на нарушенное Азербайджаном обещание не применять силу. Как публично заявила министр иностранных дел Германии Бербок, до этого велись интенсивные переговоры, и Алиев пообещал не применять силу. Он нарушил свое обещание. Мы полагаем, что должны быть последствия. Неспособность реализовать и использовать этот набор инструментов привела к этнической чистке 120 тысяч коренного армянского населения, включая мою собственную семью. Я считаю, что только восстановление баланса, баланса безопасности откроет путь к миру и установлению отношений, основанных на международном праве, на нормах и принципах международного права. Мы требуем ввести индивидуальные санкции и, возможно, ограничить цены на азербайджанские нефть и газ, от чего европейские потребители только выиграют».

О переговорах, которые упомянул посол Армении в ЕС, сообщило американское издание Politico. По его данным, представители ЕС, США и России провели встречу в Турции по теме Нагорного Карабаха незадолго до начала военной операции Азербайджана в непризнанной республике. Высокопоставленный дипломат, осведомленный о ходе обсуждений, сообщил изданию, что встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан с целью положить конец девятимесячной блокаде армянского анклава и разрешить въезд конвоев с гуманитарной помощью из Армении.

Факт встречи подтвердили и в российском МИДе. Правда, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что распространение этой информации – часть антироссийской политики Запада:

«К нам обратились США и ЕС, инициативно. Попросили провести встречу, я бы даже сказала, провести какие-то контакты. Цель встречи была обозначена, и в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию. Вот и все. Если сейчас эта история с этой встречей будет разыграна западными СМИ как некая провокативная история, то значит, такова и была цель США и ЕС – создать какую-то очередную провокацию».

Азербайджан между тем обнародовал основные тезисы плана по реинтеграции карабахских армян. Ее, в частности, планируют провести по пяти направлениям: в правовой и административной сфере, сфере безопасности, экономической сфере, социальной, а также сфере культуры, образования и религии. Баку обещает привлекать этнических армян к работе во всех предусмотренных планом областях. Вплоть до вхождения в местные муниципалитеты и органы безопасности. Власти Азербайджана также декларируют налоговые и таможенные льготы в рамках особого экономического режима. Официальный Баку также готов гарантировать жителям Карабаха право на сохранение и развитие своей культуры и этнокультурных особенностей. В частности, этническим армянам обещают обеспечить свободу вероисповедания, охрану культурных и религиозных памятников и возможность использования армянского языка.

Однако в Ереване настаивают, что реальная политика Азербайджана в Карабахе в корне расходится с декларированной.

«По сути, Нагорный Карабах стал жертвой этнической чистки, и, к сожалению, запустить международные механизмы не удалось. Фактически мы имеем дело с проведением заранее объявленной этнической чистки. В этом смысле, конечно, гуманитарный кризис, существовавший в Нагорном Карабахе, теперь перенесся на Республику Армения. Кроме того, я должен подчеркнуть, что власти Азербайджана проводят незаконные аресты в Нагорном Карабахе, которые, я считаю, также должны быть в центре международного внимания», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно отчету миссии ООН, впервые за 30 лет побывавшей в регионе, в Нагорном Карабахе на сегодняшний остается не более одной тысячи этнических армян. За последние дни из региона выехало более 100 тысяч человек. Представители миссии отметили стремительный отток местного населения, опасающегося этнических чисток.

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