Президент Абхазии Аслан Бжания вчера встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи он дал интервью российской газете «Известия», в котором сделал ряд заявлений. Экс-депутат абхазского парламента, представитель экспертного фонда «Аамта» Гиви Кварчия прокомментировал встречу, ожидания и тревоги, с ней связанные, а также ряд заявлений президента.

– Гиви, позавчера прошла встреча президента Абхазии Аслана Бжания с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а вчера была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Какое впечатление на вас произвели эти события?

Если мы посмотрим на деятельность нашего президента, мы видим, что некоторые вопросы, которые касаются Российской Федерации, обсуждались кулуарно, также кулуарно нашим руководством принимались решения

– Это очередные встречи с руководством России, которые были и до этого. Встреча с президентом России задержалась в этой очередности, они долго не встречались, и, конечно, была некая тревожность в обществе. День встречи был уже объявлен, но начало встречи, как вы знаете, затянулось до позднего вечера. Конечно, все ожидали, какие вопросы будут обсуждаться, и с этим была связана тревожность. Если мы посмотрим на деятельность нашего президента, мы видим, что некоторые вопросы, которые касаются Российской Федерации, обсуждались кулуарно, также кулуарно нашим руководством принимались решения. В частности, я вам напомню решение по Пицундской госдаче. Ни депутаты парламента, ни общественность не знали, что соглашение подписано. Даже новый созыв парламента узнал об этом только спустя три месяца после начала работы. Также обсуждался и вопрос апартаментов. Тревогу вызывают эти вопросы, которые инициируются нашим президентом, и мы боимся, что они вызовут русофобию в какой-то степени. Почему мы этого боимся? Потому что наше общество очень хорошо относится к России и к российскому народу, и нам бы не хотелось ломать это отношение. Но порой руководство искусственно переводит эти вопросы в плоскость власти и оппозиции. Тревожность была связана с тем, что могут возникнуть и другие вопросы, о которых общество еще пока ничего не знает, мы же узнаем постфактум о ряде инициатив.

– Из того, что мы знаем о прошедшей встрече из интервью президента Аслана Бжания российской газете «Известия», в частности, он говорил о том, что Абхазия не исключает возможность в будущем присоединиться к союзному государству России и Белоруссии. Прокомментируйте это заявление президента, какое отношение оно вызвало у вас и как оно будет восприниматься в Абхазии?

Еще ни один документ не предотвращал начала боевых действий, поэтому нам надо больше заниматься созданием защитных механизмов в сфере нашей безопасности и в целом в регионе

– Вопрос вхождения нашей республики в союзное государство России и Белоруссии обсуждается не первый день и не первый год. Еще с первой встречи Путина и Бжания в 2020 году этот вопрос поднимался по инициативе Аслана Бжания, насколько я помню. И тогда уже были публикации моих коллег о такой возможности. Эти разговоры ведутся в основном для создания таких защитных механизмов в сфере безопасности, которые бы исключили возможность возникновения боевых действий. Я не буду сейчас говорить о том, что происходит в мире и в нашем регионе, есть некоторая опасность, хотя, на мой взгляд, со стороны Грузии сегодня я вижу больше прагматизма. Возможность начала боевых действий на низком уровне, хотя я ее совсем не исключаю. И нам необходимо обращать внимание не только на документ о неприменении силы, принятия которого мы в последние годы требуем. Если мы посмотрим на мировую историю, то увидим, что еще ни один документ не предотвращал начала боевых действий, поэтому нам надо больше заниматься созданием защитных механизмов в сфере нашей безопасности и в целом в регионе. Один из таких механизмов, я о нем часто говорю, – это возможность международного транзита через нашу страну и через Грузию. В этом очень заинтересованы Российская Федерация и другие большие игроки. Также нам нужно больше говорить об отмене закона об оккупированных территориях и убеждать мировое сообщество и в первую очередь наших соседей – Грузию, что мы не оккупированная территория. Это дало бы нам экономический толчок для разного рода инвесторов, в том числе из Российской Федерации.

– Гиви, а сама возможность вхождения в союзное государство, как вы к этой идее относитесь и как ее воспринимаете?

– Конечно, изначально мы строим независимое и суверенное государство. Но при определенных условиях наше общество допускает возможность на равноправных условиях входить в союзное государство с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Но для этого, конечно, нужен один шаг, который от нас не зависит, – это признание Республикой Беларусь нашей страны, признание нашего суверенитета, нашей независимости. С 2008 года Беларусь пока этого шага не сделала, поэтому об этом можно будет говорить детально только после того, как этот шаг будет сделан.

– Асланом Бжания было также сделано заявление о том, что Сухум готов к углублению военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией и на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации. Пожалуйста, прокомментируйте и этот момент тоже.

Насколько мне известно, достигнута договоренность об использовании данного порта на взаимовыгодных условиях

– Что касается более углубленного военно-технического сотрудничества между нашими странами, это прописано в большом договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве, а также в межведомственных соглашениях между министерствами обороны. Это тоже не ново, и это уже давно планируется, может быть, не теми темпами идет, как нам бы хотелось, это что касается сотрудничества в научно-техническом плане. Что же касается Очамчырского порта и базирования там некоторых кораблей Черноморского флота или какой-то его части, то это тоже не новость в абхазской политике. Обсуждение и переговоры по совместному использованию Очамчырского порта Российской Федерацией и Республикой Абхазией идут уже не первый год, и, насколько мне известно, достигнута договоренность об использовании данного порта на взаимовыгодных условиях.

– Гиви, а в чем суть взаимовыгодных условий, поясните, пожалуйста?

– Суть в том, что часть этого порта будет использоваться и абхазской стороной в экономических целях. А часть порта будет использоваться Российской Федерацией в военных целях.

– Скажите, Гиви, в связи с войной в Украине и тем, что буквально на днях была информация о том, что до Сочи долетел какой-то дрон, у вас не возникают опасения, что пункт базирования Военно-морского флота в Очамчыре может представлять какую-то угрозу безопасности для граждан или для страны в целом, как вы думаете?

Любая военная база представляет как защиту, так и угрозу

– Любая военная база или точка базирования представляет как защиту, так и угрозу, но мы начали обсуждать этот вопрос по Очамчырскому порту до того, как началась специальная военная операция на Украине. Как вам сказать, это палка о двух концах, но с нашей стороны это больше безопасность, чем угроза, на мой взгляд.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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