ВСУ продолжают прощупывать российскую оборону в Крыму. На следующие же сутки после удара по Севастопольскому судоремонтному заводу, судя по всему, лишившему Черноморский флот Большого десантного корабля и подводной лодки, атаке подверглись цели в районе Евпатории. Причем, согласно данным СБУ, российская ПВО и в этот раз не справилась. Интенсификация ударов по целям, находящимся далеко от линии фронта, может быть, связана с тем, что Киев получил некие гарантии предоставления Западом дополнительного дальнобойного оружия.

Евпатория вслед за Севастополем – СБУ и ВМС Украины вновь атаковали военные объекты в аннексированном Крыму. И, судя по всему, вновь успешно. На этот раз, как утверждается, в результате удара была поражена российская система ЗРК С-400 «Триумф». По словам источников в СБУ, украинцам удалось при помощи дронов сначала вывести из строя радиолокационную систему, а затем атаковать уже пусковые установки крылатыми ракетами «Нептун».

В пророссийских телеграм-каналах ранее публиковалось видео, на котором видны большой столб дыма и зарево пожара. Данные геолокации подтверждают, что инцидент произошел в районе курорта Евпатория. При этом в российском Минобороны настаивают, что ПВО сумело пресечь атаку украинских беспилотников. Потерю ЗРК в Москве также не подтверждают. Российское военное ведомство отмечает, что, помимо налета дронов, Украина пыталась атаковать и с помощью надводных беспилотников. «По меньшей мере, пять таких безэкипажных катеров были уничтожены морской авиацией Черноморского флота», – говорится в заявлении Минобороны России.

В районе Евпатории расположены несколько военных частей. В частности, неподалеку находится и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар. При этом жители аннексированного полуострова не могут отойти от предыдущей атаки – на Севастопольский судоремонтный завод.

«Нас разбудил громкий шум. Мой ребенок тоже проснулся. Было около трех часов ночи. Мы очень испугались. Все тряслось. Примерно так и было», – говорит жительница Севастополя Наталья Лунева.

По словам официального представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, в результате удара по Севастополю значительные повреждения получил российский десантный корабль, а также подводная лодка-носитель ракет «Калибр»:

«Это значительные повреждения, и можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью восстановлению не подлежат».

Речь, судя по всему, идет о БДК «Минск» и подводной лодке «Ростов-на-Дону», находившихся в доках завода в момент атаки. В Москве, со своей стороны, обещают полностью восстановить боевые корабли.

Так и или иначе, сам факт того, что Украина увеличила интенсивность ударов по полуострову, по мнению экспертов, может говорить о прорыве на переговорах о предоставлении Киеву оружия дальнего радиуса действия, которое до этого украинские военные явно экономили. Сразу несколько британских изданий сообщают, что при ударе по судоремонтному заводу в Севастополе были использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Британское Министерство обороны пока не комментировало данные об использовании для удара по Севастополю Storm Shadow. Однако на то, что в Севастополе были применены именно Storm Shadow, намекал и командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он, в частности, заявил, что удар был нанесен с применением авиации.

«Пока оккупантов «штормит», и они до сих пор приходят в себя после ночной «бавовны» в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных сил ВСУ за прекрасную боевую работу!» – написал Олещук в телеграме.

В настоящее время у украинской армии есть только два типа крылатых ракет, которые можно запускать с самолетов: британские Storm Shadow и французский аналог SCALP. В настоящее время Storm Shadow с дальностью полета 250 км имеет наибольший радиус действия изо всех имеющихся у Украины ракет и поэтому может поражать цели, которые российские войска ранее считали недосягаемыми. Британия стала первой страной, поставившей Киеву крылатые ракеты, позднее к ней присоединилась Франция. Сейчас же Киев вплотную приблизился к тому, чтобы получить американские ATACMS, которые позволят углубить зону поражения еще на 50 км. Еще одно преимущество американских ракет – их количество, имеющееся на складах Пентагона, и наличие у Украины наземных пусковых установок для этого оружия.

Причем поводом для принятия подобного решения администрацией Джо Байдена может стать военное сотрудничество России и КНДР. По итогам визита северокорейского лидера Ким Чен Ына и его переговоров с Владимиром Путиным в Вашингтоне ясно дали понять, что внимательно следят за развитием событий и готовят контрмеры.

«Мы очень, очень внимательно следим за этим. Как я уже говорил ранее, мы продолжаем призывать Северную Корею выполнить свои публичные обязательства не поддерживать Россию в ее войне с Украиной. Ни одна нация на планете, никто не должен помогать г-ну Путину убивать невинных украинцев. И если они решат заключить какую-то сделку по оружию, мы, очевидно, примем меры и разберемся с этим соответствующим образом», – заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме «Восточный» в Амурской области. От встречи российского и северокорейского лидеров ждали решения о поставках боеприпасов и других вооружений для войны в Украине. Перед камерами они об этом не говорили, но председатель КНДР заявил о поддержке Путина в «священной борьбе» с «гегемонистическими силами».

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