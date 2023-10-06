Бжания: встреча с Путиным прошла в «дружеской, доверительной обстановке»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла в «дружеской, доверительной обстановке».

«Президент России, как обычно это бывает в отношении Абхазии, ко всем вопросам отнёсся очень внимательно. Он обещал поддержку практически по всем вопросам, которые поднимались на встрече», – сказал Бжания на брифинге.

По словам абхазского лидера, Россия продолжит оказание помощи Абхазии по линии энергоснабжения, передает «Апсныпресс».

«Мы также обсуждали вопросы газификации республики и последующего строительства станции на газе по выработке электроэнергии. Эта идея также была поддержана президентом России. Мы просили оказать поддержку с капитальным ремонтом действующего и строительством нового моста через реку Гумиста. Также была озвучена необходимость капитального ремонта военно-сухумской дороги в Кодорском ущелье, и в этом вопросе мы встретили понимание со стороны президента Российской Федерации», – сказал он.

Бжания отметил, что на встрече обсуждался ряд других вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности.

«В этом плане мы имеем все основания рассчитывать на поддержку Российской Федерации. Особо подчёркивалась близость по многим вопросам. Мы говорили об интеграционных процессах, которые инициирует РФ, об участии Абхазии в этих процессах, о возможном в перспективе участии Абхазии в Союзном государстве. Всё это воспринято позитивно, над этим надо работать денно и нощно», – отметил Бжания.

На встрече, по его словам, поднималась и тема российских инвестиций.

«То, что мы обсуждали с президентом Путиным, принесёт, если мы сумеем это реализовать, ощутимую пользу будущим поколениям, укрепит нашу государственность, сделает нашу страну привлекательной и комфортной для проживания, решит огромное количество социальных проблем», – добавил абхазский президент.

Аслан Бжания 3 октября провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, а 4 октября – с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сегодня, 6 октября Бжания провел заседание абхазского Совета Безопасности. На нем обсуждались «вопросы внутренней и внешней политики» Абхазии.