На уходящей неделе в Абхазии обсуждали: встречу президентов России и Абхазии – Путина и Бжания, сухумский мост через реку Басла, открытый 30 сентября, пропавшего премьер-министра и вернувшийся COVID.

Встрече президентов России и Абхазии предшествовала встреча Аслана Бжания с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи 3 октября. Президент Абхазии вручил Лаврову орден «Ахьдз-Апша» I степени. Представители России и Абхазии обменялись трафаретными фразами на камеры и перешли к формату за закрытыми дверями. После чего появилось сообщение о встрече на высшем уровне Владимира Путина и Аслана Бжания. Состоялась она на следующий день, поздно вечером.

Итогами встречи президент Абхазии поделился в российском СМИ – «Известия». Из этого интервью граждане Абхазии узнали, что их президент подписал соглашение о размещении базы ВМФ России в Абхазии и готов вступить в Союзное государство России и Белоруссии. Все, что известно о соглашении, – ВМФ России на постоянной основе разместятся в Очамчырском районе Абхазии. Срок действия, место дислокации, численность группировки, вооружения и условия пребывания остались неизвестны (возможно, что-то прояснится, когда соглашение поступит на ратификацию в парламент).

Через два дня, 6 октября, Аслан Бжания провел заседание Совбеза, на котором, как сообщает сайт президента, «обсуждались вопросы внутренней и внешней политики страны». Видимо, за этими формулировками и скрывается обсуждение уже подписанного соглашения. Общественность, запуганная событиями в Нагорном Карабахе, военной помощью Запада Грузии, размещение базы ВМФ России в Абхазии встретила на «ура». Стандартно отреагировала Грузия – сагой о территориальной целостности.

Еще одна тема встречи на высшем уровне, ставшая известной благодаря «Известиям», – Союзное государство России и Белоруссии. Аслан Бжания давно мечтает «поделиться суверенитетом», к которому имеет весьма условное отношение. Поэтому его фраза «Участие в Союзном государстве я рассматриваю как процесс, коренным образом обеспечивающий интерес развития нашего государства, нашего этноса» выглядела вполне органично. Понятно, что никаких деталей – в каком качестве, на каких условиях может войти в союз больших стран маленькая Абхазия, не было.

После сочинских встреч Аслан Бжания, как водится, награждал и поздравлял, и на это ушел весь остаток недели. Благо очередной праздник – День учителя – подвернулся вовремя.

Во время празднования Дня Победы общественность Абхазии обратила внимание на отсутствие премьер-министра Александра Анкваба на всех мероприятиях. С тех пор целую неделю про Анкваба ничего не было слышно. Последнее его появление в публичном пространстве было зафиксировано на сайте правительства – 27 сентября премьер принял участие в возложении цветов в парке Славы по случаю дня освобождения Сухума от грузинских оккупационных войск. Так как никаких официальных объяснений по поводу исчезновения премьер-министра не было, то в народе появились две версии, имеющие право на жизнь, – конфликт между премьером и президентом и COVID. Однако в конце недели, 6 октября, премьер появился на работе как ни в чем не бывало – чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества с замминистра финансов России Алексеем Сазановым.

Возвращение COVID в Абхазию подтвердила на этой неделе главный санитарный врач Алла Беляева. Она сообщила, что за одну неделю в Абхазии официально зарегистрировано 152 случая заболевания, один человек умер. Беляева подчеркнула, что на самом деле случаев заболевания больше, но «сдает анализы лишь наиболее обеспокоенная часть населения». Я бы добавила – платежеспособная, которой такая роскошь по карману. Все остальные, «несмотря на недомогание, продолжают вести социальный образ жизни, посещают разнообразные мероприятия и делятся своей инфекцией с окружающими. Поэтому COVID у нас будет постоянно», – констатировала санврач.

Мост через реку Басла, торжественно открытый в Сухуме президентом Бжания, стал поводом для ожесточенной критики в социальных сетях. Распиаренная в госСМИ акция, приуроченная ко Дню Победы, разочаровала жителей столицы. Вместо изящного архитектурного строения, призванного соединить две части столичной набережной, жителям столицы под ленточками и шариками подсунули уродливую сборно-разборную металлическую конструкцию, покрытую разномастным кафелем без пандусов и с выходом «в стену» здания на другом берегу реки. Редчайший случай – недовольство горожан каким-то образом отозвалось в сердце столичного мера, и Беслан Эшба пообещал, что пешеходный мост через реку Басла будет оборудован лифтами для маломобильных групп. «Мы не успели ко Дню Победы. Будет наружный лифт, антивандальный», – попытался успокоить общественность Беслан Эшба.

А еще на этой неделе стало известно, что некая российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме. Название компании держится втайне, как и имя владельца. Но секретарь Совбеза Сергей Шамба сообщил, что аэропорт начнет работать в 2024 году. Похоже, что дата открытия «плавающая», потому как ранее руководство страны сообщало о начале работы аэропорта в 2025 году. Но не важно – жили мы без аэропорта 30 лет и еще поживем.

Лишь бы не было войны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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