На востоке Грузии убита 14-летняя девочка, которую насильно выдали замуж

В селе Ламбало на востоке Грузии, погибла 14-летняя девочка – ее убил мужчина, с которым она жила в незарегистрированном браке. По данным IPN, мужчина привел девочку в свой дом в качестве жены несколько месяцев тому назад. Убийство произошло на свадьбе родственников.
МВД ведет дело об умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Народный защитник Грузии заявил, что шокирует и убийство, и факт принудительного замужества в детском возрасте. Леван Иоселиани потребовал от государства усилить работу для предотвращения случаев ранних браков и фемицида – то, что происходит, показывает, что усилия недостаточны, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Село Ламбало относится к Сагареджойскому муниципалитету, здесь проживает около трех тысяч человек, почти все население – этнические азербайджанцы.
- Это село было в центре скандала в 2014 году, когда одна из жительниц покончила с собой после «коридора позора», который ей устроили родственники мужа «за неподобающее поведение». Джейранову заставили босой пройти через все село, прилюдно издеваясь и забрасывая ее камнями. Муж пытался защитить женщину и ранил одного из организаторов «народного суда», за что был приговорен к семи годам лишения свободы, но затем помилован президентом. Приговор для организаторов преследования женщины суд вынес только спустя девять лет, в январе этого года.
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