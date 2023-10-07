На востоке Грузии убита 14-летняя девочка, которую насильно выдали замуж

В селе Ламбало на востоке Грузии, погибла 14-летняя девочка – ее убил мужчина, с которым она жила в незарегистрированном браке. По данным IPN, мужчина привел девочку в свой дом в качестве жены несколько месяцев тому назад. Убийство произошло на свадьбе родственников.

МВД ведет дело об умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Народный защитник Грузии заявил, что шокирует и убийство, и факт принудительного замужества в детском возрасте. Леван Иоселиани потребовал от государства усилить работу для предотвращения случаев ранних браков и фемицида – то, что происходит, показывает, что усилия недостаточны, пишет агентство «Новости-Грузия».