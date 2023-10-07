«Стратегия Агмашенебели» не примет участия в процессе импичмента президента

Велика вероятность, что после рассмотрения Конституционным судом дела об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили перейдет в парламент, заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. По словам депутата, бытует мнение, что 6 из 9 членов пленума «поднимут руки» в деле о нарушение Конституции со стороны Саломе Зурабишвили, пишет SOVA.

Во время пресс-конференции Манджгаладзе также ответил на вопрос журналистов: может ли состояться «торг» между оппозицией и большинством относительно импичмента Саломе Зурабишвили?

«Эта тема позорна. Когда речь о политических решениях, финансовый торг – это обычно политическая коррупция. Не знаю, пошутил ли кто-то, но мы никогда не участвуем в торговле, и касательно нас эта тема должна быть закрыта раз и навсегда. Мы сказали тысячу раз, что не собираемся входить (в зал заседаний парламента, если на повестке дня встанет вопрос об импичменте Саломе Зурабишвили), чтобы мне не пришлось оправдываться из-за того, что кто-то нажал кнопку.

Что касается команды Георгия Гахария, то им необходимо говорить на подобные темы, чтобы выделить свою политическую идентичность. Им не доверяет «Мечта», не доверяет существующая оппозиция, и что им делать? Им приходится критиковать обе стороны. Это нужно для политики, я понимаю», - сказал Паата Манджгаладзе.

По его словам, «если кто-то и войдет в зал заседаний, он должен быть ответственен за то, чтобы случайно не нажать (кнопку)».

«Я никого не подозреваю, поскольку разговоры о подозрениях, напряженности и слабости в оппозиции помогают «Грузинской мечте»», - заявил Манджгаладзе.