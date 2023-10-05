Сегодня в Конституционном суде завершились слушания в рамках процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Третий день слушаний прошел на фоне громких, почти скандальных заявлений сторон. Представители президента обвинили главу КС Мераба Турава в создании неравных условий для сторон во время прений и поставили под сомнение справедливое отношение суда к их стороне. А лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе не поскупился на оскорбительные выпады в адрес президента и двух ее представителей.

Третий день представители президента и «Грузинской мечты» доказывают друг другу, а в первую очередь судьям Конституционного суда, как следует понимать три статьи Основного закона. Речь идет о 49-й статье о статусе президента как главы государства и представителя Грузии за рубежом, 52-й, согласно которой президент осуществляет представительские визиты только с согласия правительства. И именно в нарушении этой статьи обвиняет президента Саломе Зурабишвили «Грузинская мечта».

Вопреки отказу правительства, с целью лоббировать процесс предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, она на свои средства посетила Европу и с 31 августа по 2 сентября встречалась с президентами Германии и Франции и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. При этом, как заявляют представители президента Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили, президент руководствовалась 49-й и 79-й статьями, обязывающими все ветви власти способствовать интеграции страны в ЕС и НАТО.

Один из авторов обращения в КС для запуска процедуры импичмента – глава правящей партии Ираклий Кобахидзе, утверждает, что статус президента не следует путать с полномочиями, которые определяются исключительно 52-й статьей, которой как раз и не следовала президент. В этом ключе он и задавал вопросы представителям президента с утра на возобновившихся прениях в КС. Однако вскоре ситуация накалилась, завязался спор с главой КС Мерабом Турава и представителями президента. Судье не понравилось, что на один из вопросов Кобахидзе после Чугошвили решила ответить и второй представитель президента – Майя Копалеишвили:

«Для чего нужны два ответа? Время нужно ценить, госпожа Тамар уже ведь ответила, если вы что-то новое скажете, то, пожалуйста. Калбатоно Тамар, я подумал, что вы дали полноценный ответ, у вас же есть интеллектуальный… или вы не смогли ответить и второй хочет завершить ответ? Даю слово, хорошо», – реплики судьи Турава Тамар Чугошвили не приняла:

«Это очень неправильная формулировка с вашей стороны. Я со своей стороны ответила, что хотела, но и второй представитель хочет добавить... Вы так обращаетесь ко мне, как будто хотите зафиксировать унизительную позицию по отношению ко мне, и это для меня неприемлемо. Если можно, проявляйте равнозначное отношение к обеим сторонам», – указала Чугошвили главе КС Турава, с чем тот вынужден был согласиться. Но его поведение заставило другую представительницу президента – Майю Копалеишвили прийти к нелицеприятному для суда выводу:

«Перед началом заседания журналисты сегодня меня спросили о справедливости суда, я ответила, что, да, суд был справедлив по отношению к нам. Но сейчас у меня нет оснований говорить о справедливости по отношению к нам».

В ходе прений Копалеишвили пришлось еще несколько раз сделать замечания по соблюдению правил судебного заседания как судье Турава, так и председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе. Несмотря на то, что в качестве инициаторов запроса об импичменте в суде были представлены четверо депутатов парламентского большинства, все три дня слово берет только Ираклий Кобахидзе.

Тоном, не терпящим возражений, Кобахидзе все эти дни утверждает, что сторона президента не может ответить на элементарные вопросы для первокурсников. Сегодня лидер правящей партии унизил оппонентов еще больше:

«Вы не можете ответить даже на вопрос грамматики, которой учат по учебнику Акакия Шанидзе в VII классе. Теперь мы (от вопросов) из учебника для первого курса опустились до учебника VII класса. Это очень хороший учебник, выучили бы».

Слова Кобахидзе остальные депутаты «Грузинской мечты» сопроводили довольным смехом. Видимо, такое одобрение сподвигло Ираклия Кобахидзе в том же унижающем достоинство тоне обратиться и к судьям КС.

«Я из их ответа ничего не понял, а вы поняли? Нет, вот вы мне скажите, что поняли? Я ничего не понял, потому меня интересует, если понял ответ уважаемый суд», – иронизировал Кобахидзе в ответ на замечания представителя президента Майи Копалеишвили о том, что он не имеет права «вот так задавать вопросы судье».

Копалеишвили перебивали не только Кобахидзе и судья Турава, время от времени не включался ее микрофон, ее не было слышно.

«Аппаратура у вас негодная», – в сердцах сказала Копалеишвили.

«А в ваше время она годилась, да?» – послышалась реплика со стороны депутатов «Грузинской мечты». Видимо, представители партии власти решили и сегодня педалировать эту тему и упрекать ее за «темное и позорное прошлое», как выразился еще вчера Ираклий Кобахидзе. Накануне, в самом конце заседания недовольный ответом Копалеишвили он призывал ее не чувствовать себя как в суде времен «Нацдвижения», когда она была заместителем министра юстиции Зураба Адеишвили, объявленного в розыск после смены власти.

Майя Копалеишвили ответила, что не стыдится своего прошлого, напротив, гордится, потому что приняла участие в реформировании необходимых для демократического государства структур. А за прошлое, по словам Копалеишвили, следует стыдиться самому Кобахидзе.

«Это вы привели и уступили свое кресло спикера парламента российскому депутату Сергею Гаврилову, а не я», – напомнила Копалеишвили Кобахидзе июньские события 2019-го, которые Кобахидзе стоили того самого кресла спикера парламента.

И на сегодняшнюю реплику о прошлом Копалеишвили ответила, что, да, когда она была судьей в КС, аппаратура работала исправно. Пожалуй, это единственный случай, когда реплика главы КС Мераба Турава на несколько минут разрядила ситуацию и даже рассмешила всех:

«Калбатоно Майя, эта аппаратура установлена (финансирована) Евросоюзом. Все старое сняли. Теперь здесь все европейское».

«Факт, что есть помехи. Видимо, эта аппаратура не рассчитана на такой неевропейский процесс», – сострила Майя Копалеишвили.

Если уйти от иронии, многие всю процедуру импичмента, ход заседаний в КС, поведение судей и представителей «Грузинской мечты» не считают соответствующими европейским стандартам и стремлению Грузии получить статус кандидата.

Ход прений представителей президента и «Грузинской мечты», как и вопросы судей, укрепили у критиков опасения, что решение КС будет свободным от политического влияния «Грузинской мечты». А если даже КС не установит факт нарушения Конституции, как следует из ответа Ираклия Кобахидзе, это не избавит страну от противостояния между правительством и президентом.

«То есть у президента нет права на какую-либо форму коммуникации без согласия на то правительства? Вы пришли с позицией, что именно так должна быть понята роль института президента в Конституции, которую вы редактировали. И при этом вы не можете назвать ни одну европейскую страну, в которой так крайне ограничены права президента?» – спросила Тамар Чугошвили у Ираклия Кобахидзе.

«Да, подтверждаю. Таких строгих норм вы не встретите в других конституциях. Когда мы работали над этой редакцией Конституции, мы об этом говорили. Мы пришли к выводу, что в нашем случае это должно быть так, потому что мы выявили такие тяжелые проблемы. Поэтому и было написано в 52-й статье то, что написано».

Кобахидзе недоумевал, почему ее сторона оспаривает то, что черным по белому написано в этой статье о необходимости согласия правительства на визит президента за рубеж. Весь этот спор Кобахидзе назвал «сумасшествием», он ведь специально, по его словам, составил такой текст Конституции, который должен быть понятным даже троечнику.

«Да, о сумасшествии мы и говорим, и с этим сумасшествием вы обратились в КС», – охотно согласилась с этим. Она обратила внимание на то, что Кобахидзе сам признался в том, что он руководствовался лишь теоретическим знанием и не знал, как на практике работают конституции в европейских странах.

А практика, как на то указали Чугошвили и Копалеишвили, показала полное игнорирование со стороны правительства института президента, причем чисто по политическим мотивам. Демонстрируя неприязнь, Кобахидзе не гнушался употреблять и откровенно грубые выражения:

«Мы считаем, что Саломе Зурабишвили – позорная! Позорная госпожа ваш президент!» – обратился лидер «Грузинской мечты» к представителям президента.

Ближе к вечеру ситуация в КС накалилась несмотря на то, что перед началом заседания судья Турава выразил надежду, что стороны не будут делать политических оценок. Но в том, что от политического влияния будет свободен сам суд, уверены немногие. Эти опасения небеспочвенны. Состав КС из девяти судей укомплектован квотами парламента, Верховного суда и президента.

Председатель КС Мераб Турава, судьи Ева Гоциридзе и Манана Кобахидзе – назначенцы парламентского большинства «Грузинской мечты». Еще трое – Васил Роинишвили, Хвича Кикилашвили, Теймураз Тугуши – были назначены Верховным судом, и профильные НПО в свое время называли их назначение усилением судейского клана в КС. В отличие от этих шестерых, оставшиеся трое судей не особенно аффилируются с правящей силой. Георгий Тевдорашвили – кандидатура от президента Саломе Зурабишвили, а Георгий Кверенчхиладзе и Ирина Имерлишвили были представлены ее предшественником, четвертым президентом Георгием Маргвелашвили.

О том, что принятие решения не будет легким, говорил с журналистами глава КС Мераб Турава перед началом сегодняшнего заседания:

«Естественно, что у всех участников процесса, в том числе и у судей, уже есть свои мнения. Но эти мнения не означают окончательного заключения. Принятие прецедентного решения требует дискуссии, обмена мнениями, и не думаю, что дело обстоит так просто, как некоторые политики или неполитики без всяких аргументов что-то решают заранее и выносят вердикт».

У суда на вынесение решения есть около двух недель. С оценкой о возможном нарушении Конституции Грузии со стороны президента должны согласиться не менее шести из девяти судей КС. По закону при вынесении решения суда результаты голосования не публикуются, они закрыты. Единственное, что возможно, как поясняет «Эху Кавказа» конституционалист Вахтанг Хмаладзе:

«Любой судья КС в случае несогласия с решением суда может написать о том, что имеет свое исключительное мнение. В таком случае мнение этого члена суда и позиция будут ясны».

Свою оценку КС направит парламенту 14 -15 октября. Не дожидаясь вердикта, в законодательном органе и парламентское большинство, и оппозиция полным ходом готовятся к вынесению на голосование вопроса об импичменте несмотря на то, что на данном этапе у «Грузинской мечты» нет на это необходимых 100 голосов.

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