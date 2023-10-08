МИД: находящиеся ранее вблизи сектора Газа граждане Грузии уже в безопасности

МИД Грузии опубликовал заявление со ссылкой на посольство в Израиле, в котором сообщается, что в непосредственной близости от сектора Газа во время вооруженного нападения находились четыре гражданина Грузии. На данном этапе все четверо находятся в безопасном месте.

Внешнеполитическое ведомство просит всех воздержаться от распространения непроверенной информации.

«Эта информация была проверена в результате общения с израильской стороной, а также с одним из четырех упомянутых лиц. Что касается фотографий, размещенных в интернет-пространстве, то их подлинность устанавливается, и до тех пор, пока не будут раскрыты подробности, пожалуйста, воздержитесь от распространения непроверенной информации», - говорится в сообщении.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреляла Израиль. По последним данным, как заявили в Иерусалиме, в результате атаки были убиты более 200 граждан Израиля (местные СМИ заявили о 250-ти погибших), более 1400 ранены, десятки людей захвачены в заложники.

Израильская армия наносит ответные авиаудары по сектору Газа. Сообщается, что члены группировки проникли в израильские приграничные города.

Армия обороны Израиля - ЦАХАЛ - впервые за 50 лет объявила «о состоянии боевой готовности». В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант одобрил масштабный призыв резервистов в армию и объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа – в нее попадает Тель-Авив. Статус позволит военным ограничивать собрания граждан и перекрывать районы.

Вечером 7 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что страна прекратила поставку электроэнергии в сектор Газа.