На минувшей неделе в ускоренном режиме парламент Грузии принял поправки в закон «О собраниях и манифестациях», запрещающие развертывание палаток, сцен, использование усилительных устройств вблизи госучреждений. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как к этому отнеслись пользователи социальных сетей.

– Для чего, по вашему мнению, был принят «палаточный закон»?

Заза: По моему мнению, «палаточный закон» нужен властям для того, чтобы спастись. В обществе действительно растут протестные настроения, число недовольных политикой «Грузинской мечты» растет с каждым днем, и если Грузии не предоставят статус кандидата на вступление в ЕС, на улицы выйдет намного больше людей, чем во время мартовских митингов. Правительство очень боится народа, вот в чем дело. Но я не вижу смысла в этом законе, ведь если они окончательно сойдут с проевропейского пути, люди установят сотни палаток возле парламента и ничего власти с этим поделать не смогут. Народ уже не боится ни водометов, ни резиновых пуль, ни газа. Я думаю, население даст соответствующий ответ в случае такого развития ситуации.

Мари: Я думаю, что они приняли этот закон для того, чтобы пресечь масштабные митинги, чтобы не дать возможности людям зимой протестовать в круглосуточном режиме, поскольку в холодную погоду людям легче установить на месте палатки и оставаться в них, а не возвращаться домой. Но, по-моему, они больше вреда себе принесли, поскольку с принятием еще одно «российского закона» они настроили против себя еще больше народа. Кроме того, партия власти таким образом попыталась больше сдружиться с российским режимом.

Ника: Я не вижу никакой необходимости в этом законе, палатки у протестующих отбирали и раньше, потому не считаю, что что-то особо важное было принято. Понимаю, почему люди выражают недовольство, но мне кажется, что это ничего не изменит. Народ и без палаток при необходимости будет устраивать масштабные акции, потому не думаю, что это именно та тема, из-за которой стоило поднимать такой ажиотаж. А вообще, логика властей тоже понятна, они ужасно боятся очередных акций, поскольку понимают, что их время заканчивается, недолго им осталось.

Лика: Мне, например, непонятно, почему власти так активно пытаются ограничить народ в праве на самовыражение. У нас есть конституционное право выразить протест, стоять, скажем, возле парламента не только пару часов, но сколько потребуется, чтобы донести до властей, что наш протест – серьезный. Может пойти дождь, начаться сильный ветер, как я в такой ситуации должна поступить, куда мне деваться? Пусть все намокнут и заболеют? Разве это не нарушение моих прав? Они исходят из заявлений СГБ, где говорится, что они ждут каких-то переворотов и оправдывают этим нарушение прав человека. Теперь от погодных условий будет зависеть, смогу я выразить протест или нет? Как это можно оправдать, я не понимаю.

Артем: Я думаю, что парламент принял закон об ограничении размещения палаток и других конструкций из-за того, что власти чего-то боятся, наверное, митингов. Я не поверил полностью в то, что поправки были приняты из-за информации, распространенной Службой госбезопасности (о планируемых беспорядках). Но мне кажется, что они к чему-то готовятся, потому им и нужно было ужесточить меры. Время покажет, что нас ждет в будущем и какой вид примут митинги. Интересно, как все это будет использоваться на практике?

Дато: По-моему, правительство понимает, что под их руководством Грузии не предоставят статус кандидата в ЕС, поскольку они ничего для этого не делают, не проводят никакие реформы. Напротив, делают все, чтобы Грузия не продвинулась на европейском пути – объявляют импичмент президенту, держат в тюрьме третьего президента. Я уверен, что за всем этим последует абсолютно справедливый протест населения. Вот они и готовятся к этим протестам: сейчас запретили устанавливать палатки и другие конструкции, не исключаю, что вовсе запретят устраивать акции. К этому они готовятся.

Вахтанг: Правительство Грузии принимает законодательные изменения для того, чтобы не нарушать закон, то есть, я думаю, они планируют в будущем более активно задерживать и арестовывать участников митингов, и теперь смогут делать это законно. Всем правозащитникам и западным партнерам теперь будут говорить, что разгоны происходят на законных основаниях. Кроме того, пытаются запугать активистов высокими штрафами. Все это уже проходили в России и Беларуси. В общем, теперь у них есть законный репрессивный механизм против любого, кто пожелает выразить протест.

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