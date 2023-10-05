Заседание парламента Грузии проходило под вой сирен – после шумной акции протеста митингующие демонстративно разбили палатки и потребовали от властей отказаться от поправок к закону «О манифестациях». Несмотря на негативную оценку омбудсмена, большинство в ускоренном режиме за два дня в трех слушаниях приняло скандальные поправки, которые в оппозиции назвали калькой российского законодательства.

Пленарное заседание парламента проходило под вой сирен. Участники акции протеста разбили около десятка палаток и развернули транспаранты, протестуя против ужесточения законодательства в отношении митингующих. По словам гражданских активистов, несмотря на репрессии, их не запугать:

«Эти попытки идентичны действиям Януковича, который пытался хоть как-то сбить протест в 2014 году. Сегодняшние поправки слово в слово копируют закон, инициированный президентом Украины. Там тоже вводился запрет на палатки, сооружение временных сцен и применение громкоговорителей. Даже наказания и штрафы идентичны. Нынешняя власть этими действиями отождествляет себя с Януковичем».

Необходимо подчеркнуть, что до заседания свои критические замечания по законопроекту высказал Народный защитник Леван Иоселиани.

«Поправки запрещают участникам собраний и манифестаций обустройство временных конструкций по пяти возможным причинам, которые, по мнению Народного защитника, не имеют под собой веских оснований для их введения. Действующие нормы уже предусматривают возможность соответствующего реагирования в случае подобных угроз, и в этом плане нет необходимости вводить дополнительные запреты. Тем более что законопроект предоставляет возможность широких интерпретаций», – отмечается в заявлении аппарата омбудсмена.

Что касается заседания парламента, то оно прошло нервно на фоне взаимных упреков и обвинений. Оппозиция заострила внимание на абсурдности формулировок законопроекта. Напомним, участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, а определение их законности делегируется полиции, которая на свое усмотрение будет определять правомочность действий манифестантов. По мнению оппозиционеров, вписывать в закон такие положения недопустимо. Вот что сказал по этому вопросу представитель «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Если называть вещи своими именами, вы стремитесь к тому, чтобы люди оставались на холоде в условиях перманентного протеста, а не находились в палатке. Тогда запретите и дрова, напишите, что приносить дрова тоже запрещено. Запретите консервные банки, иногда на акциях люди бывают голодны. Напишите, что консервные банки проносить запрещено. Потом оцепите все со всех сторон и запретите людям приносить воду. Вы вводите эту регуляцию. Кто должен определять, что подразумевается под конструкцией? Полицейский определяет, что имеется в виду под конструкцией? Уносили палатки и до того, закона не было, и их уносили. Вы унесли нашу палатку, из которой раздавались медикаменты пострадавшим на митинге, это было законно?»

В свою очередь, представитель «Лело» Ана Нацвлишвили припомнила большинству, что и при отсутствии в законе соответствующей записи правоохранители не разрешали матерям больных ахондроплазией детей греться в палатках.

На эти выступления последовало ответное выступление вице-спикера большинства Гии Вольского:

«Вот, признали, вспомнили, как принятые Януковичем законы сожгли на майдане… Конечно, все разрабатывается по этому сценарию – вы хотите повторения майдана. Кто-то упомянул здесь дрова. Как можно их упоминать, когда мы помним, как люди принесли их будто для обогрева, а из них строили баррикады и били ими полицейских?»

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, основанием для внесения поправок в закон «О собраниях и манифестациях» является заявление Службы государственной безопасности. Напомним, по информации грузинских спецслужб, трое представителей НПО «Канвас» (CANVAS) из Сербии с 26 по 29 сентября проводили в Тбилиси тренинг для тех членов НПО и гражданских активистов, которые, по мнению власти, «должны были сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти».

Сегодня в рамках расследования этого дела директор НПО Георгий Меладзе был допрошен в Тбилисском городском суде Службой государственной безопасности. Как заявил он Радио Свобода, происходящее содержит риски в сфере соблюдения прав человека.

«Я хочу возбудить против всего этого дело в суде. Нельзя это оставлять без реагирования. Несмотря на гриф «секретно», думаю, что общественность имеет право знать, что там происходило. По-моему, ничего секретного в моем опросе не было. Происходящее было оскорбительно – вопросы, которые мне задавали, были оскорбительны с профессиональной и личной точки зрения… Если государство решило задать такие вопрос – это уже большая проблема, это не шутки. То, что я услышал, было очень опасно для прав человека», – говорит Георгий Меладзе.

В свою очередь, по словам адвоката организации Шоты Тутберидзе, СГБ запретило говорить о деталях допроса, и все, что он может сказать, это то, что «СГБ организует абсолютно лживые брифинги и говорит об абсурдных обвинениях, как правило, полной ерунде, но при этом ограничивает других участников процесса в праве говорить об этом публично».

Пока неясно, как поведет себя президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая может наложить вето на скандальный законопроект. Впрочем, спустя месяц после прохождения юридических процедур, большинство сможет вновь поставить его на голосование.

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