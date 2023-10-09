Политическая жизнь президента Абхазии Аслана Бжания на прошедшей неделе была необыкновенно насыщенной. Он встретился и переговорил с президентом России Владимиром Путиным и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Сразу по завершении этих встреч отправился в Москву, и там встречи продолжились. Абхазский экономист Ахра Аристава объясняет активность Аслана Бжания началом президентской избирательной кампании и не видит в ней возможности реальных перемен.

– У президента Абхазии Аслана Бжания на минувшей неделе состоялась серия встреч. В Сочи он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как бы вы оценили эти события?

Эта встреча была больше направлена на то, чтобы граждане Республики Абхазия были спокойны. В Грузию и на Запад были посланы сигналы, которые они должны там услышать и сделать правильные выводы

– Да, действительно, мы все были свидетелями встреч руководства Республики Абхазия с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым и с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Эта встреча прошла на фоне событий в Карабахе, она была необходима, тем более что уже почти четыре года на высшем уровне встреч не было. Лавров сказал, и, я думаю, что это сигнал для всех, что будет оказываться полное содействие в дальнейшем признании другими государствами нашей независимости. Встреча с Владимиром Владимировичем Путиным – это поддержка нашему народу, так как после карабахских событий были разные разговоры и инсинуации. Владимир Владимирович четко обозначил позицию по Карабаху, сказал, что от Карабаха отказался сам Пашинян, руководитель Республики Армения, причем письменно отказался, поэтому никаких сравнений здесь не должно быть. Каких-то прорывных вещей, которые ждали в Абхазии от этой встречи, мы, к сожалению, не услышали. Скорее всего, эта встреча была больше направлена на то, чтобы народ и граждане Республики Абхазия были спокойны. В Грузию и на Запад были посланы сигналы, которые они должны там услышать и сделать правильные выводы.

– Появилось сообщение о том, что президент Аслан Бжания во время своего визита в Москву посетил российский экспортный центр, где был подписан меморандум о взаимопомощи. Он определяет основные направления сотрудничества в сфере укрепления торговых и экономических отношений между Абхазией и Россией. О чем может свидетельствовать подписанный меморандум?

Сейчас, через четыре года, вдруг начался разговор об экспортном центре, это однозначно выглядит как начало президентской PR-кампании

– Через год у нас будет дан старт президентской избирательной кампании, скорее всего, мы видим ее начало. Для того чтобы создавать экспортный центр, участвовать или подписывать соглашение с российской стороной, требуются серьезные капитальные вложения в Республику Абхазия, в первую очередь в агропромышленный комплекс. Мы этих капитальных вложений не видим, их просто нет. Я ожидал от встречи между президентами, что она даст возможность разморозить обещанные нам 10 млрд кредитных ресурсов на длительный срок и по низкой ставке. К сожалению, этого мы не услышали. Производство собственной продукции в Абхазии не растет, экспорт не растет, все замерло на отметке 7 млрд рублей. Это говорит о том, что экономика в застое, экономика нуждается в финансировании и в долгосрочном планировании, проведении реформ, ничего этого за четыре года не было сделано. И сейчас, через четыре года, вдруг начался разговор об экспортном центре, это однозначно выглядит как начало президентской PR-кампании.

– Министр экономики Кристина Озган заявила, что этот меморандум даст начало новому сотрудничеству Абхазии и России. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, в чем новизна?

Наши крестьяне оказались на обочине, они никому не нужны, никто их не финансирует в необходимом количестве. Если мы не решим проблему вовлечения крестьян в экономический процесс, то ничего не получится

– Вы правильно ставите вопрос: где здесь новизна. Нет никакой новизны, это продолжение политического курса ныне действующей власти на предоставление отдельных льгот именно российским предпринимателям. Этот курс не дал никакого эффекта за четыре года. Надо было переосмыслить и подвести какие-то итоги, провести глубокий анализ, но ничего этого просто нет. На автомате продолжается ставка на иностранного инвестора, и от всех этих разговоров общество уже устало. Нет глубокого понимания тех причин, из-за которых у нас такие серьезные проблемы в обществе и в экономике. На сегодняшний день у нас многие говорят о политическом разделении в обществе, но никто не говорит о том, что разделение у нас произошло после признания между городом и селом. Наши крестьяне оказались на обочине, они никому не нужны, никто их не финансирует в необходимом количестве. Город зарабатывает на туристах, в городе есть финансовая помощь, есть банки, ничего этого в наших селах нет. Если мы не решим проблему вовлечения крестьян в экономический процесс, чтобы они, как горожане в городах Гагра, Гудаута, Сухум, тоже могли иметь доступ к туристам и доступ к заработку, могли реализовать какие-либо серьезные проекты, нарастить экспортный потенциал и потенциал агропромышленной переработки, то ничего не получится. Если мы не проведем серьезные реформы, если мы не привлечем наших крестьян ко всему этому процессу, ничего не получится. Однозначно уже, что проводить серьезные реформы до президентских выборов не получится, я не вижу для этого никаких сигналов со стороны действующей власти. Плюс расформированы все комиссии, в которых участвовали профессионалы и ученые, поэтому говорить о том, какая будет перспектива, не приходится. Я думаю, что народ, скорее всего, будет ожидать президентских выборов, будет смотреть на программы, на то, что предлагают политические силы, и только после выборов, возможно, появится шанс провести серьезные современные и успешные реформы.

– О чем говорит встреча президента в Москве со студентами из Абхазии?

Действующая власть себя исчерпала, у нее нет ни идей, ни новизны, ни каких-то прорывных предложений, способных вывести страну из застоя

– Встреча со студентами – это тоже старт предвыборной кампании. Там речь шла о создании кадрового резерва. Но, извините меня, кадровый резерв надо было создавать как раз четыре года назад, а не сейчас, никто не мешал. Сейчас уже вряд ли кто-то поверит, что это все будет сделано, поэтому, если на все эти встречи в Москве посмотреть в комплексе, это все больше похоже на старт президентской кампании. Я думаю, что эта кампания будет иметь очень острый и тяжелый характер. Действующая власть себя, к сожалению, исчерпала, у нее нет ни идей, ни новизны, ни каких-то прорывных предложений, способных вывести страну из того застоя, в который мы погрузились за эти четыре года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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