В Южной Осетии начались забастовки работников бюджетной сферы, связанные с задержками заработной платы. Абхазский экономист Ахра Аристава уже предупреждал о том, что и Абхазию ждет бюджетный кризис из-за прекращения в 2024 году российского софинансирования зарплат бюджетников. В интервью «Эху Кавказа» он рассказал о том, как такой кризис будет протекать в Абхазии, как себя ведет в преддверии него правительство и есть ли надежды на его преодоление.

– Из публикаций в СМИ мы узнаем о том, что в Южной Осетии начались забастовки бюджетников, и они связаны с тем, что возникли проблемы с выплатой заработных плат. Местные наблюдатели и аналитики говорят о «колоссальном бюджетном кризисе». Как, по-вашему, с чем это связано?

Перейти за три года с доли в 15% софинансирования к доле оплаты 85% совместно с Российской Федерацией нереально

– Да, действительно, я читал в прессе о том, что правительство Южной Осетии столкнулось с проблемой выплаты заработной платы бюджетникам. Если вы помните, в прошлом году мы этот вопрос обсуждали с вами. Тогда большой комментарий давал Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Он комментировал соглашения, подписанные не только с Республикой Абхазия, но и с Южной Осетией о поэтапном переходе на софинансирование оплаты труда бюджетной сферы в двух этих республиках. Я уже тогда давал прогноз о том, что сроки, названные им, нереальные. Перейти за три года с доли в 15% софинансирования к доле оплаты 85% совместно с Российской Федерацией нереально, что мы сейчас, скорее всего, и наблюдаем в Южной Осетии.

– Как, по-вашему, может ли такая же ситуация возникнуть в Абхазии?

– Конечно, в этом году у нас такой ситуации не будет. Но в следующем году, когда доля заработной платы бюджетников с абхазской стороны вырастет до 60%, мы, скорее всего, столкнемся с нехваткой ресурсов на выплату заработных плат. Текущая ситуация в экономике показывает, что у нас практически не растет собственное производство, не растет экспорт, четвертый год мы застряли в районе 7 млрд 200 млн руб, и наш бюджет не растет. Это результат отсутствия реформ. В экономической сфере мы не видим ни цифровизации экономики, ни льготного кредитования, у нас очень большой дефицит финансовых ресурсов для развития бизнеса, речь идет о долгосрочных кредитах и льготной ставке. Мы не видим тендеров, то есть бюджетного финансирования экономики, правительство полностью закрылось. В этих условиях, скорее всего, мы получим бюджетный кризис, если, конечно, за оставшиеся несколько месяцев до принятия бюджета на следующий год парламент не предпримет очень серьезные шаги и не примет ряд важных законов.

В следующем году у нас будут проблемы. Что мы получили за пару лет? Бюджет кратно расти не может, если реальный сектор экономики не растет

Понимание того, что Абхазия находится на пороге бюджетного кризиса, у депутатов есть. Я присутствовал на парламентском комитете по бюджету, который проводили перед каникулами. Дефицит бюджета оценивается в 1 млрд 80 млн руб, со слов представителей кабинета министров. Дополнительные источники для его покрытия получить негде. И это не прогноз, это факт. В следующем году у нас будут проблемы. Что мы получили за пару лет? За счет Российской Федерации повышалась заработная плата в бюджетной сфере, в текущем году и в следующем году эта заработная плата перекладывается на республиканский бюджет. А республиканский бюджет, как говорил Дмитрий Вольвач, рассказывая о переговорах с правительством Абхазии, будет расти кратно, но мы этого не видим. Бюджет, естественно, кратно расти не может, если реальный сектор экономики не растет.

– Дефицит бюджета Южной Осетия составляет 9,2%, хотя считается, что он не должен превышать 5%. Скажите, пожалуйста, какой процент составляет дефицит абхазского республиканского бюджета и каковы источники его погашения?

На текущий момент главным источником дохода республиканского бюджета являются таможенные платежи

– Я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, у нас нет правила по бюджетному дефициту. Но на текущий год республиканский бюджет был принят с дефицитом более 20%, сумма дефицита – 1 млрд 685 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. В новейшей истории Абхазии – это абсолютный рекорд! Это огромная дыра в бюджете. На текущий момент главным источником дохода республиканского бюджета являются таможенные платежи, буквально на днях Таможенный комитет дал в прессу сообщение о перевыполнении плана за семь месяцев всего на 335 млн рублей. Даже если допустить, что оставшиеся пять месяцев они такой темп будут удерживать, они соберут, ну, пусть 600-700 млн рублей. Это как раз тот миллиард, которого не хватает. Как его будут покрывать в следующем году? Сегодня правительство никаких рецептов не предложило ни парламенту, ни обществу, ни народу.

– Ахра, что вы думаете о том, есть ли у абхазской экономики резервы для того, чтобы избежать бюджетного кризиса?

– Резервы, конечно же, есть. Республике Абхазия намного легче, чем Республике Южная Осетия. Нас спасает туристическая отрасль. В связи с ситуацией, сложившейся между Россией и Западом, туризм в Абхазии вырос кратно, это подтверждают и данные Национального банка. Денежный оборот в стране увеличился более чем в два с половиной раза и достиг в прошлом году 123 млрд рублей. В этом году за полгода Национальный банк давал в прессу данные о том, что безналичный оборот еще на 15% увеличился. В Абхазию стали приезжать более состоятельные туристы, средний чек, по данным российских туристических агентств, в два, в три раза выше, чем в девятнадцатом или в двадцатом году. В то же время мы видим резкий рост импорта, внутреннее производство особенно пищевой продукции не справляется с таким туристическим потоком, приходится завозить продукты питания, алкогольную продукцию, пищевую продукцию для того, чтобы обеспечить такое огромное количество туристов.

Нет никаких кредитов с льготной ставкой, никаких длинных кредитов. И, естественно, мы имеем вот такие печальные результаты

Мы установили рекорды и по денежному потоку из страны, который достиг в прошлом году 62 млрд рублей. Турист привез деньги, уехал, и деньги тоже покидают страну. А правительство ничего не предпринимает для того, чтобы поддержать собственное производство. Нет никаких кредитов с льготной ставкой, никаких длинных кредитов. И, естественно, мы имеем вот такие печальные результаты. Но если предпринять ряд стандартных экономических мер, провести ряд реформ, хотя бы проводить те же тендеры и обеспечить доступ бизнеса к бюджетным ресурсам, попытаться наладить льготное кредитование за счет той же экономии средств, я думаю, что наш бюджет способен провести реструктуризацию, особенно в статьях расхода на содержание бюрократического аппарата, и значительные финансовые ресурсы перенаправить в реальный сектор экономики.

– Аудиторы Федерального казначейства выявили в Южной Осетии нарушения бюджетного и трудового законодательства, которые выражаются в том, что работники бюджетной сферы работают на двух-трех ставках одновременно. На сумму выявленных нарушений Российская Федерация сократила финансирование Южной Осетии. Но известно, что такая же проблема есть и в Абхазии. Премьер-министр Александр Анкваб поднимал эту тему не раз. Известно ли вам что-то о том, как эта проблема решается?

– Мы знаем, что есть нарушения трудового законодательства, зафиксированные в Республике Абхазия, об этом открыто говорил премьер-министр. Но, к сожалению, уже четвертый год мы не знаем, как этот вопрос решается, обществу никто об этом не сообщает. В то же время мы видим, что каждый год этот вопрос ставится, но нарушения не передаются в Генеральную прокуратуру. Ведь там речь идет о незаконном присвоении бюджетных средств, и есть уголовная статья в Уголовном кодексе Республики Абхазия. Это тоже абсолютно не понятно. Если есть нарушения, и это публично озвучивается на заседаниях кабинета министров, но по этим фактам не заведено ни одного уголовного дела, все это выглядит крайне странно. И, конечно же, наводит на мысль о том, что просто идет разговор о чем-то, а проблема, решение которой находится в руках исполнительной власти, не решается. Ведь они могут быстро этот вопрос урегулировать путем отстранения от должности чиновника любого уровня, ничего такого не происходит.

Самые большие резервы – это содержание министерств и ведомств. Речь идет о миллиардах рублей, которых сейчас нашей экономике так остро не хватает

Но самые большие резервы – это содержание министерств и ведомств. Речь идет о миллиардах рублей, которых сейчас нашей экономике так остро не хватает. Это командировки, закупка мебели и автотранспорта. Из года в год они в сметах передаются и не сокращаются, хотя любому простому гражданину Республики Абхазия непонятно, зачем каждый год требовать ассигнования у парламента на все эти цели? Все это требует тщательной проверки и ревизии. Я все-таки надеюсь на депутатов парламента, на то, что они каждую смету каждого министерства будут тщательно смотреть, и прохождение бюджета Республики Абхазия через парламент будет очень сложным для кабинета министров и для администрации президента, в том числе.

– Из публикации о ситуации в Южной Осетии мы узнаем, что Минфин России объявил о сокращении финансирования в связи с войной в Украине, объяснив это тем, что из-за санкций Россия затягивает пояса. Будет ли сокращаться российское финансирование Абхазии? Известно ли вам что-то об этом?

– Финансирование со стороны России идет в обычном режиме, насколько мне известно. Российская Федерация все свои обязательства исполняет, сумма там незначительная – 5 млрд 400 млн рублей, я не думаю, что ситуация, связанная с Украиной, может на эту сумму как-то повлиять. Ведь речь не идет о каких-то огромных деньгах, это небольшая сумма. По крайней мере, у меня нет информации, что Российская Федерация эти деньги задерживает или сокращает, сумма сохранится в 2025 году и в 2026 году. Просто она будет перераспределена, так как Россия выйдет из соглашения по заработным платам бюджетников. Эти суммы перейдут на статьи расходов, связанные с капитальным ремонтом и строительством, они будут перенаправлены. Хотя у меня уже есть большие сомнения в том, что Республика Абхазия самостоятельно справится с оплатой труда бюджетников.

Правительство, которое не провело ни одной реформы, на что может рассчитывать или какие ожидания могут быть у граждан Абхазии? Мне непонятно

Я могу сказать, что нынешнее правительство с этим точно не справится, это уже абсолютно очевидно. Правительство, которое не провело ни одной реформы, на что может рассчитывать или какие ожидания могут быть у граждан Абхазии? Мне непонятно. Но я все-таки буду ждать ноября, когда правительство представит свои соображения по бюджету на следующий год. Скорее всего, там будет очень тяжелый и сложный разговор. А все рассуждения главы государства о том, что у нас нет другого выхода, кроме как строить апартаменты, не соответствуют действительности. У нас есть разные варианты, у нас есть те же резервы, которые показывает Национальный банк за счет туристического потока, просто стране нужны серьезные реформы, глубокие и осмысленные.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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